В результате ДТП в Ростовской области погиб человек и еще пять пострадали

Кроме того, травмы получил ребенок 2022 года рождения.

В Ростовской области в результате ДТП погиб один человек и еще пятеро пострадали, в том числе один ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Госавтоинспекция по региону.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с погибшим и пятью пострадавшими», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что ДТП произошло на 56-м километре автомобильной дороги «Миллерово-Вешенская». По данным сотрудников полиции, ВАЗ-2104, за рулем которого находился водитель 1992 года рождения, не справился с управлением во время обгона и врезался в ВАЗ-2107.

Подчеркивается, что водитель «четверки» скончался в больнице. Кроме того, пострадали два пассажира. В то же время раны получили и те, кто был в «семерке», среди которых и ребенок 2022 года рождения.

