«На равных с другими»: Хегсет заявил о намерении США проводить ядерные испытания

Глава Пентагона Хегсет заявил, что США модернизируют свою ядерную триаду

Фото: www.globallookpress.com/Irgc Official Webiste

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

К тому же Вашингтон намерен провести модернизацию стратегических ядерных сил государства.

Соединенные Штаты проведут модернизацию своей ядерной триады, а также займутся испытанием ядерного оружия. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, выступая на форуме, организованном в штате Калифорния президентским фондом имени Рональда Рейгана.

«Как уже говорил президент (США Дональд. — Прим. Ред.) Трамп, мы модернизируем нашу ядерную триаду <…>. Мы будем проводить испытания ядерного оружия и систем доставки ядерного заряда на равных с другими», — указал чиновник.

В начале ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон проведет испытание своего ядерного оружия, чтобы проверить, «как оно работает». Свое решение американский лидер объяснил тем, что Россия намеревается провести подобные мероприятия, а КНДР постоянно испытывает свое вооружение.

До этого глава Белого дома заявил, что уже дал распоряжение Пентагону незамедлительно приступить к испытанию ядерного оружия.

В то же время такую реакцию у Трампа вызвало заявление президента России Владимира Путина об успешном испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США в августе 2025 года провели успешные испытания ядерной бомбы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.