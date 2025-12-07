«Эффект Долиной» парализует сделки: как рынок недвижимости реагирует на резонансное дело

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

История с оспариванием сделки на элитную квартиру привела к неожиданным последствиям.

«Я верну все деньги за квартиру», но не уточнила когда. Народная артистка Российской Федерации Лариса Долина на этой неделе впервые прокомментировала дело, которое всколыхнуло всю страну. Но яснее от этого не стало.

Потому что со своим благородным поступком народная артистка серьезно опоздала. Она уже испортила имидж, у нее уже проблемы с выступлениями и особенно много критики в интернете. Дело тянется уже почти полтора года. На кону 112 миллионов рублей, две судебные инстанции встали на сторону певицы, но впереди еще Верховный суд. И вполне может быть, что высшая инстанция может стать на сторону покупательницы квартиры Долиной и обязать артистку вернуть эти деньги. Иначе — изъятие имущества. Той же квартиры, например.

Все упирается в 167 статью Гражданского кодекса. Которая в пункте втором утверждает: если сделка признается недействительной, то каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке. То есть Долиной остается квартира, она возвращает деньги. Но есть в этой же статье и пункт четвертый, который гласит, что суд вправе не применять это положение о взаимном возврате, если: «это будет противоречить основам правопорядка или нравственности». То есть по закону можно и так, и так. А понятия нравственности у каждого свои.

Решение певицы все вернуть добровольно вроде как лишает смысла дальнейшие разбирательства.

Но это тот случай, когда стране нужно решение Верховного суда как образец, поскольку сотни, если не тысячи человек оказались обмануты по «схеме Долиной» и им деньги вот так, как певица, никто даже не обещает вернуть. Тему продолжит корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

«Тяжело, конечно. И женщине тоже плохо. Стоит, наверное, отдать»;

«Мнение однозначное: она должна отдать человеку квартиру. Потому что покупатель заплатил деньги, купил квартиру. А она вдруг забрала, отсудила. Но это еще к судьям вопрос», — говорят жители России.

Судебное разбирательство Ларисы Долиной — самая обсуждаемая тема вообще везде. Будь то интернет или концертная площадка.

Главная интрига вечера — выйдет ли Лариса Долина на сцену. Вот судебный скандал пошатнул репутацию настолько, что теперь любое ее появление на публике под вопросом.

Лариса Долина в свои 70 неожиданно стала новым трендом в интернете. Пользователи берут нейросети на вооружение и выражают свое возмущение как могут — клепают мемы. А те собирают миллионы реакций, репостов, комментариев.

Вот сотни пользователей уже требуют вернуть деньги за все что угодно, так как находились под влиянием мошенников. В списке возвратов билеты в бизнес-класс, путешествия и дорогие покупки.

Сама Долина говорит, что, конечно, переживает и неимоверно страдает. На всю страну рассказывает, каким ударом стала вся эта ситуация. Но как-то невольно можно засомневаться, когда узнаешь, что график выступлений артистки расписан на несколько месяцев вперед, а за один концерт она берет четыре с половиной миллиона рублей.

И вот волна хейта уже переросла в глобальную отмену всего и вся, что связано с артисткой. Имя Ларисы Долиной, которое, кстати, запатентовано и тоже приносит прибыль, поспешно убрал из новогодней программы один из московских ресторанов. А сеть быстрого питания исключила дом поп-дивы из зоны доставки. Да, это, что называется, ситуативный маркетинг, но общее отношение к действиям певицы отражает.

«Бизнес использует всевозможные инфоповоды для того, чтобы о себе заявить», — прокомментировала маркетолог Анастасия Машера.

«Все понимают, что эффект Долиной сегодня приносит лайки, приносит результат. Я считаю, что это хайпожорство и хамство», — высказался продюсер Иосиф Пригожин.

А началось все еще в прошлом году. Хотя штормит общественность до сих пор. Кажется, вся страна знает про 236 аляповатых квадратных метров и 112 миллионов рублей.

Элитный жилой дом в самом центре Москвы. Отсюда до Кремля всего несколько километров. Казалось бы, живи себе в люксовой квартире и наслаждайся роскошью. Но вдруг звонок мошенников, а дальше все как в тумане. И этот туман долго не рассеивался. Певица если и была под влиянием злоумышленников, то достаточно продолжительное время. Долина отправляла деньги на якобы безопасные счета с 3 апреля по 27 июня 2024 года.

И главный вопрос всей этой истории, почему жертвой себя называет известная певица, а пострадали совершенно другие люди. И это не про пособников мошенников, которые забирали деньги, переводили их за границу.

Квартиру у звезды покупала предприниматель и многодетная мать Полина Лурье. Жилье женщине понадобилось после развода. Однако, получив деньги, Долина отказалась пустить новую владелицу. Вместо ключей и новоселья Лурье получила иск о признании сделки недействительной.

«Полностью отсутствует защита добросовестного приобретателя», — заявил адвокат Максим Блинов.

По итогам судебных разбирательств обездоленной певицу не назовешь. К тому же эта квартира не единственное имущество артистки. Решения суда она дожидалась в своем огромном загородном особняке.

«В ситуации с Долиной мы увидели, что законы написаны не для всех, не для всех существуют, их можно обходить», — заявила певица Виктория Цыганова.

А как иначе, когда ты Лариса Долина?

Неоднозначное судебное решение, известное теперь как «эффект Долиной», породило новую волну мошенничеств. Очень многие так пробовали. Только в этом году более трех тысяч сделок с недвижимостью были оспорены по «схеме Долиной».

Александр Носиков купил квартиру у пенсионерки, делал ремонт, но та вдруг заявила, что продала ее под влиянием мошенников.

«Я отдам ей квартиру, а деньги мне никто не отдаст, потому что у нее их якобы нет. Вероятнее всего, она будет возвращать по две-три тысячи со своей пенсии, это около 250-ти лет», — высказался пострадавший Александр Носиков.

Так теперь оспаривают продажи автомобилей и даже аренды квартир. Пенсионеры сначала берут у арендаторов деньги, а после заявляются и отказываются уходить.

Потенциальные покупатели недвижимости насторожились. От сделок с участием звезд предпочитают воздерживаться. Когда слава и популярность дает такие преимущества — в суде никакие аргументы не помогут.

«Из-за одной моей в кавычках любимой певицы, Ларисы Александровны Долиной, я не могу продать ни одну из своих квартир. Если узнает покупатель, что я артистка, что я, значит, кого-то могу развести», — отметила певица Слава.

Вероятно, как раз вся эта волна хейта и вынудила певицу в итоге заявить, что она готова вернуть 112 миллионов рублей Полине Лурье. Однако есть но — сроков артистка не называет, якобы такой суммы у нее сейчас нет. Обещает вернуть долг, как только сможет.

Устроит ли такой поэтапный возврат Лурье? Вряд ли. Успокоит ли волну негатива? Скорее всего. Так или иначе, но Полина будет обжаловать решение суда. Повторное рассмотрение назначено на 16 декабря.