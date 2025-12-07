Банки против маркетплейсов: спор о скидках грозит изменить правила онлайн-торговли

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Скидками и бонусами регулярно пользуются миллионы, и их запрет может заметно увеличить расходы россиян.

Уже к концу года инфляция в России может снизиться до 6%. Собственно, уже сейчас показатель инфляции ниже 7%, и в оставшиеся до праздников недели десятые и сотые доли процента округлятся. Это даже лучше, чем прогнозировали в ЦБ и Минэкономразвития в середине года.

И это должно, по идее, подтолкнуть Центробанк снизить еще ключевую ставку, которая сейчас идет с разрывом аж в плюс десять пунктов от инфляции.

Но делать что-то надо уже сейчас, не дожидаясь идеальных условий. А что делать? Обсуждали на форуме «Россия зовет». В целом, и это, например, подчеркнул в своем выступлении президент России Владимир Путин, экономика адаптировалась к внешним вызовам, сохраняется рост, пусть и не такой высокий, как хотелось бы, а нынешние условия — возможность для нового этапа развития.

Тут президент обратил внимание, что наши крупнейшие банки, которые вновь демонстрируют рекордную прибыль в три — три с половиной триллиона рублей за год, — могли бы активней вкладываться в проекты промышленности, а не только фиксировать прибыль.

«Убежден: необходимо наращивать вклад банковского сектора в развитие отечественной экономики, наших территорий и населенных пунктов, повышать отдачу, эффект для реального производства от использования кредитных ресурсов. При этом очень важно, чтобы средства банков, их прибыль, сбережения граждан, компаний направлялись на воплощение бизнес-идей не только в мегаполисах и центрах деловой жизни, а повсеместно, во всех регионах Российской Федерации», — отметил Владимир Путин.

Аппетиты крупнейших российских банков сейчас не обсуждает только ленивый, когда обострился их спор с маркетплейсами на тему — имеют те право или нет клиентам своих банков предоставлять дополнительные скидки на товары.

Электронные магазины плотно вошли в нашу жизнь, семь из десяти россиян по опросам ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) хотя бы раз в неделю совершают покупки на маркетплейсах. Потому попытку банков запретить скидки и бонусы они естественно восприняли как несправедливую.

Спор двух гигантских финансовых систем в самом разгаре, его итог в любом случае скажется на каждом из нас. Как именно? Объяснит корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Скандал в мире онлайн-шопинга и удар по святая-святых.

Это может коснуться почти каждого, ведь по статистике около 90% россиян делают покупки в интернет-магазинах.

Инициаторами запрета выступила пятерка крупнейших банков страны. Главная претензия у кредитных организаций к тем онлайн-площадкам, которые создали собственные финансовые структуры и теперь предоставляют дополнительные скидки клиентам.

«Мы как раз совершенно не против скидок. Мы против скидок в одни ворота. Вы не клиент какого-то из их банков дочерних. Но вы не можете получить скидку, пока вы не станете его клиентом», — прокомментировал президент и председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф.

Казалось бы, сами же банкиры занимаются ровно тем же. Но они против новых игроков на рынке финуслуг, а владельцы цифровых платформ в ответ жалуются на притеснения. Споры и шок оказались настолько масштабными, что к обсуждению подключились в Госдуме, антимонопольной службе и Центробанке.

Главный аргумент традиционных банков сводится к тому, что скидки, привязанные к определенному платежному инструменту, якобы представляют собой «платформенный демпинг» и «искусственное занижение цен». И это, мол, нарушение правил конкуренции.

«О какой справедливости может идти речь, если такая инициатива крупных банков ударит по экономическим интересам десятков миллионов россиян? Мы видим, что основной мотив — это конкурентная борьба, то есть крупнейшие банки, видя растущую конкурентную угрозу со стороны этих новых игроков, финтех-проектов, маркетплейсов, предприняли вот такое вот наступление на них, фактически пытаясь осуществить регуляторный захват», — сказал председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий.

ВЦИОМ провел опрос, и выяснилось, что почти две трети покупателей воспринимают инициативу крупных банков как несправедливую.

«По сегодняшнему времени мы уже привыкли, что есть все эти заморочки, все эти скидки, купоны, баллы и все такое прочее. Это была хорошая инициатива», — возмутилась клиентка маркетплейсов Надежда.

Вадим Сапунов, эксперт по онлайн-торговле, наглядно объясняет, в чем, собственно, спор между банками и онлайн-площадками. Не поделили эти игроки — два процента эквайринга, то есть комиссию за обслуживание.

«Важно понимать, что в каждой транзакции, в каждой покупке сидит два процента эквайринга, который платится банкам. Мы с вами купили, например, вот этот маркер на маркетплейсе за сто рублей. И из моих, и из ваших ста рублей банк получает два рубля. Соответственно, банк хочет продолжать получать два рубля с каждого маркера, который покупается на маркетплейсе», — прокомментировал эксперт по онлайн-торговле Вадим Сапунов.

Казалось бы, всего два процента — копейки какие-то. Но стоит посмотреть на цифры. В прошлом году российский рынок онлайн-торговли составил 11,3 триллиона рублей. В этом, по прогнозу, объемы достигнут почти 15-ти. Несложно подсчитать, что два процента эквайринга от этой суммы — это триста миллиардов. Просто комиссии за обслуживание.

«Мнение банков о том, что маркетплейсам стоит запретить делать это, нечестно и вызвано желанием забрать эти деньги себе», — рассказала руководитель агентства по продвижению брендов на маркетплейсах Мария Ващук.

Но тут вопрос даже глубже. Дочерние банки маркетплейсов теперь начинают оказывать и другие привычные финансовые услуги — рассрочка, кредит, вклады. А клиентская база у них больше, как ни крути. Вот и пошла большая пятерка по административному пути.

«Вообще-то у банков была своя возможность развивать свои площадки, она ничем хорошим не обернулась, к сожалению. Поэтому они как были финтехом, так финтехом и остались. Маркетплейсы были маркетплейсами, но еще и финтех развивают. Поэтому, увы, такая вот попытка все-таки перехватить там, где сами не успели», — поделилась глава Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая.

«Мы, банки, естественно, почувствовали возрастающую конкуренцию со стороны маркетплейсов. Ну и вопрос справедливости, кто прав, кто не прав, надо, наверное, вырабатывать какие-то правила игры», — прокомментировал президент-председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин.

При этом сотрудники маркетплейсов задаются более чем справедливым вопросом: а чем, собственно, традиционные банки со своими программами лояльности, кэшбэками и баллами отличаются от тех же интернет-магазинов?

Стоит сказать, что сами банки активно создают собственные маркетплейсы. Занимают свою нишу и заманивают клиентов. Причем заманивают точно такими же способами. Вот, например, интернет-магазин крупной кредитной организации. Здесь условия абсолютно такие же: хочешь скидку — оплачивай конкретной картой. А не другими.

Банки говорят одно, руководство маркетплейсов — парирует. Такой вот пинг-понг мнениями. Только банков больше и бьют они сильнее.

«Эксперты оценивают экономию для семейного бюджета за счет инструментов лояльности маркетплейсов до 55 тысяч в год на каждое домохозяйство в России, мы последовательно вкладываем свои средства в доступность товаров на маркетплейсах, используем те же инструменты лояльности, что распространены и в других отраслях», — проанализировала генеральный директор российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким.

В Центробанке услышали претензии крупнейших кредитных организаций. Начались бурные обсуждения. Специально для «Известий» зампред ЦБ так прокомментировал споры вокруг интернет-торговли.

«Речь идет о том, каким образом выстроить механизм оплаты товаров, которые продаются на маркетплейсах. Позиции банков мы, по меньшей мере, услышали. Понятно, что тут разные игроки, потому что другую позицию формируют те банки, которые внутри маркетплейсов. Это тоже нужно видеть. Какие-то решения и варианты, каким образом корректировать действующий закон, либо отложить эту корректировку, появятся в ближайшее время», — сказал заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов.

К чему приведет этот спор банков и маркетплейсов, пока не очень ясно. Однако понятно одно: если скидки за эквайринг запретят, то в проигрыше останется лишь потребитель. Продавцы, онлайн-площадки и те же банки так или иначе свою прибыль не упустят. Например, подняв цены на товары. А платить — нам с вами.