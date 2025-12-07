Партнерство без давления: Индия игнорирует западные санкции и развивает связи с Россией

Фото, видео: 5-tv.ru

Владимир Путин и Нарендра Моди договорились о расширении научно-технического сотрудничества, углублении кооперации в атомной энергетике и создании новых механизмов для роста взаимной торговли.

Находящаяся в политическом раздрае киевская верхушка не прекращает попыток спровоцировать Россию на шаг, который бы поставил нас буквально на грань войны с НАТО.

В последние недели в Черном море участились случаи ударов дронами по танкерам, которые перевозят из российских портов нефть в другие страны, причем атакуют у берегов Турции. Еще российский президент уже предупредил, что мы в ответ принять меры в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти пиратские акции. Либо вообще отрезать Украину от моря, чтобы невозможно было заниматься пиратством в принципе.

То, что за атаками видны британские уши, можно понять по тому, что били по танкерам, которые возят нефть прежде всего в Индию. Это сейчас крупнейший покупатель наших углеводородов наравне с Китаем.

Тут явные фантомные боли у бывшей метрополии. Самое смешное, что и ЕС, и США закупают у России топливо, а другим запрещают — на это обратил внимание президент России Владимир Путин перед визитом в Индию.

«Соединенные Штаты до сих пор покупают у нас то же самое ядерное топливо для своих атомных электростанций. Это ведь тоже топливо — уран для атомных электростанций, работающих в США. Если США имеют право покупать наше топливо, почему Индия должна быть лишена такого права? Этот вопрос требующий своего кропотливого исследователя, и мы готовы подискутировать на этот счет, в том числе с президентом (США Дональдом — Прим. ред.) Трампом», — подчеркнул Владимир Путин.

В Индии все прекрасно понимают и не поддаются на провокации и давление. Ответом стало дальнейшее укрепление связей Москвы и Нью-Дели.

О том, как проходили переговоры и встречи в Индии, расскажет корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Когда Ил-96 летного отряда «Россия» заходил на посадку, на авиабазе Палам уже выстроились — и девушки в традиционных сари, готовые встречать Владимира Путина танцем, и делегация — по стойке смирно. В какой-то момент на полосе показался белый внедорожник. Из него вышел премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он, хотя и не был обязан, приехал лично — сказать близкому другу свое «намасте».

Крепкие объятия — добрая традиция. Как и продолжительные беседы.

«Прежде всего спасибо за приглашение. И за вчерашний очень добрый вечер. Дружеский и в то же время с такой содержательной, очень полезной беседой», — сказал президент РФ Владимир Путин.

«Ровно 25 лет назад вы впервые посетили Индию и заложили основу нашего стратегического партнерства. И лично для меня это тоже важное событие, потому что мы знакомы с вами 25 лет», — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Владимира Путина ждала вся Индия. Целые города проводили обряды благословения грядущего визита, художники рисовали портреты из песка, сотни же обычных портретов украсили проспекты Нью-Дели.

Церемония официальной встречи прошла с шиком: несколько рот почетного караула. Фактически в одиночестве Владимир Путин принял парад у стен президентского дворца и лишь после этого встретился с Моди. За церемонией наблюдали не только журналисты и делегаты.

«А говорят, это в Бразилии много диких обезьян! Впрочем, здесь они не дикие, а вполне приученные: пока официальная церемония не закончилась, на фасад президентского дворца никто из них не залезал», — поделился корреспондент «Известий» Максим Прихода.

А вот как эту встречу видели индийские мультипликаторы: выложили скетч, в котором Путин и Моди катаются на мотоцикле мимо понятных каждому символов, а когда подъезжают на заправку — бензин льют не из той колонки, у которой стоит Трамп.

Это к тому, что Трамп недавно ввел санкции против двух крупнейших российских нефтеэкспортеров. Предполагалось, что Индия испугается, послушается и откажется от закупок российского сырья, но не вышло.

То, что существуют новые способы соблюсти старые договоренности, подтверждают и сами лидеры!

«Успешно развивается партнерство в энергетике. Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и всего, что необходимо для развития энергетики Индии. Мы готовы и далее обеспечивать бесперебойную поставку топлива для быстрорастущей индийской экономики», — отметил президент РФ.

Владимир Путин несколько раз во время визита подчеркивал: спектр отношений России и Индии гораздо шире, чем поставки углеводородов. Та же энергетика представлена атомными проектами.

«У нас есть договоренности о расширении нашего сотрудничества на малые мощности, в том числе и на плавучие, и на привлечение индийских партнеров к созданию атомной энергетики четвертого поколения», — заявил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Потому что пятого поколения в Индии ждут самолеты.

«Сегодня Су-57 — это один из тех продуктов нашей авиации, которые имеют весьма широкие перспективы. Многие страны, в том числе Индия, сегодня развивают свой военно-промышленный комплекс, конечно, мы, как стратегические партнеры, будем, несомненно, в этом участвовать», — рассказал директор федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

Сотрудничество в космической сфере тоже выходит на новую орбиту.

«Основные направления — это двигателестроение, это пилотируемая космонавтика и взаимодействия по созданию наших национальных орбитальных станций», — рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Далеко не у каждого мечтающего о космосе индийского школьника есть возможность показать главе «Роскосмоса» собственную разработку.

«Это механическая рука, которую можно использовать для сбора космического мусора и отталкивания его от орбиты Земли», — продемонстрировал посетитель «Русского дома» Гаурик Верма.

В Индии вообще много квалифицированных работников, готовых трудиться в России. Как инженеров, так и простых рабочих.

«Мы подписали с РУДН договор, и в Индии 15 декабря у нас открываются два центра, где индийские сварщики будут обучаться по системе российской», — сказал предприниматель Кумар Маниш.

И индийская «Фарма» давно на страже здоровья россиян!

На прилавках местных аптек много упаковок, привычных российскому глазу. Индию и саму уже давно называют аптекой мира!

Притом индийские бизнесмены не просто везут к нам лекарства, но и создают производства по своим стандартам на территории нашей страны!

«У меня российский бизнес. Например, один раз мы установили. Как можно мешать (распространению — Прим. ред.) серьезных болезней, как туберкулез. И благодаря работе не только нашей компании сегодня туберкулез снижается очень сильно в Российской Федерации», — прокомментировал генеральный директор группы фармацевтических компаний Раджеш Шарма.

И все эти предприниматели из обеих стран и руководители профильных ведомств встретились на Российско-Индийском бизнес-форуме, который в эти дни проходил в Нью-Дели.

«Индия сейчас вторая страна в мире по производству смартфонов. Этому мы учимся. Учимся, как дополнительно к софту получить еще большие возможности по производству железа», — отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций российской федерации Максут Шадаев.

И в участниках этого форума — сама Индия, словно ее многорукие божества, готова к сотням рукопожатий. За каждым из которых новые возможности для сотрудничества.

С 2022 года объем товарооборота показывал рост до 80% в год. Сегодня составляет 64 миллиарда долларов. И потенциал реализован далеко не на 100%.

«У Индии огромные растущие возможности по очень многим направлениям, но они не используются до сих пор так, как нам бы хотелось, причем хотелось с обеих сторон. Вот этому, собственно говоря, и посвящен этот форум», — заявил Владимир Путин.

Путин призвал вскрыть российские рынки для индийской продукции. И перспективы того, что бизнес с Россией вырастет кратно, чувствует местная молодежь.

Университет имени Джавахарлала Неру — самый престижный в Индии. Первый иностранный язык, который здесь начали преподавать — русский.

Преподаватели так и говорят: выучишь русский — никогда не останешься без работы!

«У нас дружба тесно развивается между нашими двумя странами, поэтому люди, знающие русский язык, спокойно могут получить работу», — сказал профессор кафедры русских исследований университета им. Джавахарлала Неру в Нью-Дели Аджой Кумар Карнати.

«Наши народы очень похожи, с древних времен наши отношения были крепкими, до сих пор так и есть», — поделился студент университета имени Джавахарлала Неру в Нью-Дели Абишек Кумар.

Одной из символичных точек визита стал Мемориал Махатмы Ганди. Владимир Путин оставил в книге почетных посетителей запись: «Ганди по сути предвосхитил многополярный мир». Который лидеры мирового большинства теперь и строят вместе.

