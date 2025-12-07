Фото, видео: 5-tv.ru

Не стала ли Украина плохим примером для своих новых партнеров?

Такое тесное общение ЕС с Киевом плохо на Старый Свет влияет. До этого считалось, что Украина — самое коррумпированное государство Европы. А теперь вот так сразу и не скажешь.

Федерика Могерини, бывший верховный представитель ЕС по внешним связям, то есть глава МИД Европы, была задержана, допрошена, и ей предъявили обвинения в мошенничестве и коррупции. А она много на Украину поездила. Видимо, там и заразилась. Суть обвинений довольно банальна — Могерини после отставки возглавила Колледж Европы, такое пафосное заведение, где готовят чиновников для евроструктур, узнала, что есть планы организовать Дипломатическую Академию Европы, и так подала заявку, что конкурс этот выиграла и получила деньги академии.

И это при том, что в Европе не успел остыть Катаргейт, когда евродепутата Еву Кайли прямо в здании парламента с пачками ловили. И до сих пор непонятен статус председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая отдала закупку средств от COVID-19 фирме, где работал ее муж.

Это ж классическая схема «тендеров» для нужных людей. Что у нее, что у Могерини. Когда в конкурсе участвуют все, а выигрывают те, кто должен выиграть.

Чем это отличается от схемы бизнесмена Тимура Миндича, которую расследуют на Украине? Да ничем! Разве что на Украине прям вопиющая роскошь с золотыми унитазами и суммы побольше.

На этой неделе в Киеве хлопнули с поличным еще одного взяточника, вернее, взяточницу из числа депутатов — Анну Скороход. Она деньги принимала прямо в здании Рады. Ну чем не европейская Ева Кайли? Они даже внешне чем-то похожи. Только уровень разный, там все-таки еврокоррупция.

Впрочем, сама Скороход уверяет, что это провокация и ее подставили, чтобы она не поехала в Вашингтон и не рассказала сейчас правду о главе киевского режима Владимире Зеленском. Ему сейчас это никак нельзя допустить, он проходит процедуру отбеливания. Происходит это методом макания в грязь все того же снятого с поста руководителя ОП Украины Андрея Ермака.

Бывший пресс-секретарь Зеленского вдруг начала сыпать откровениями: «Ермак такой страшный человек, вы не представляете. Он то, что ему Зеленский говорил, не исполнял. Это он убедил не готовиться к боевым действиям в 2022 году. Да-да, Ермак плохой! Зеленский хороший!».