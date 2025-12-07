«Россия всегда нападает»: кто и зачем в ЕС продвигает нарратив о «российской угрозе»

Фото, видео: 5-tv.ru

Кая Каллас третий раз за две недели повторила формулу о «19 странах за 100 лет», однако не привела перечня государств и дат, что вызывает вопросы у историков.

Но это кажется же полным безумием, идея, что Россия нападет на Евросоюз. Зачем? Почему? Европейский обыватель недоумевает и требует пояснений.

И их ему с удивительной настойчивостью начали предлагать. Верховный представитель ЕС по внешней политике, по-нашему глава МИД, русофобка Кая Каллас уверяет: Россия нападет, потому что Россия всегда нападает.

«Если вы посмотрите на последние 100 лет, то увидите, что Россия напала на 19 стран, причем на некоторые из них целых три или четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию», — уверена глава евродипломатии Кая Каллас.

Когда она произнесла это на форуме в Дохе, я хотел ущипнуть себя, меня не покидало четкое ощущение дежавю.

Ведь то же самое слово в слово она говорила уже дважды за последние две недели — в Вене, на заседании министерского совета ОБСЕ, и неделю назад, 26 ноября, в Брюсселе во время рутинного, в общем-то, ее выхода к прессе. Слово в слово про 19 стран, 100 лет и то, что на Россию никто не нападал. И если первый выпад еще можно было списать на неграмотность конкретно Каллас, то теперь становится понятно, что она вдалбливает эту мысль неспроста и это настоящая пропаганда. Вот ее типичные признаки: нет конкретики, что за страны, в каких годах были конфликты? Была бы конкретика, можно было бы оспорить или подтвердить, а так просто монотонное повторение одной и той же фразы.

Следующий признак пропаганды — обобщение. Она говорит: «Россия напала», но Россией мы стали в 1991 году. До этого был Советский Союз, а до этого Российская империя. И у каждого режима были свои подходы, у нас в истории это разные этапы. Это как говорить, что в Германии одни нацисты, а в Италии фашисты. Ну а что, они же там были?

Следующий признак пропаганды, и, пожалуй, самый главный — полное игнорирование фактов, что противоречат вбросу Каллас, а именно, что на Россию в это же время тоже нападали. Русско-японская война, Первая мировая, Великая Отечественная. А уж когда у нас была Гражданская, там не то что большие державы, там даже «огрызки империи», такие как Финляндия, Польша или, прости господи, Эстония пытались урвать кусок побольше. «Вы не понимаете, это другое», — любимый аргумент либерального пропагандиста.

«Если так посчитать, как они каждый военный инцидент, то, наверное, за 200 случаев попыток нападения на Советский Союз и Российскую империю набрать-то можно. А если посчитать вообще все исторические, то, наверное, раз в столетие, а то и пару раз в столетие объединенная банда вот этих европейских конкистадоров пытается напасть на Россию, в очередной раз обвиняя нас в том, что мы агрессивные, что мы прочие. Вот тут ничего не меняется», — говорит историк, эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин.

Есть же прекрасная карта, называется «Накануне первой мировой войны». Где все поделено на колонии. Вся Африка была чья-то, вся Азия была чья-то. Франция, Британия, Германия и Бельгия поделили между собой фактически весь мир. Испанцы и португальцы скорее уже доживали свое наследие. Даже Китай и Индия — многомиллионные цивилизации были поделены. И кто здесь агрессоры?

И были лишь две империи, у которых не было колоний — Австро-Венгрия и Россия, которым не нужно было чужого. Свое бы было сохранить.

Как говорил один известный пропагандист, самый успешный и самый кровавый в истории: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят».

Страну, которая пережила страшные войны от европейской агрессии — Наполеон, Первая мировая и Великая Отечественная, — эту страну, нашу страну, Россию пытаются сейчас выставить абсолютным европейским злом, кошмарным пугалом.

А если посмотреться им в зеркало. Что там будет в отражении?

Вот вполне официальный документ, его ведет Конгресс США, это список военных действий США за пределами, собственно, Штатов, почти 50 страниц просто перечисления. Сотни операций, больших, как во Вьетнаме и Корее, и малых, как в Гренаде и Панаме. Сотни, и особенно их много по количеству в конце XX века и начале XXI, когда совсем распоясались. Югославия, Ирак, Ливия. Это уже на наших глазах происходило. И Штаты действовали не одни, а с союзниками по НАТО. Или это не агрессоры, а миротворцы?

«Эту историю и подобные лжеисторические заявления, они идут в русле той политики, которую проводит ЕС. А в условиях, когда мы видим конструктивный подход со стороны американских партнеров в попытке урегулировать двусторонние отношения, в частности, американцы опубликовали новую стратегию национальной безопасности, где встали над военным конфликтом в Европе, то есть на Украине, беря на себя роль модератора в лучших традициях челночной дипломатии», — комментирует заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.