«Можно обсуждать»: что стало главной темой мирных переговоров России и США

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Почти пять часов в Кремле разговаривали о ключевых моментах урегулирования конфликта на Украине.

Вашингтон представил свои пункты потенциального мирного договора Киеву и наконец привез их в Москву. План уже успели несколько раз слить в прессу, переписать, потом переписать еще, так что в Кремле, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, аж четыре варианта было представлено.

И обсуждение последнего заняло целых пять часов. После чего документ снова представят Киеву. Так что там по условиям и территориям? Знает корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Перед встречей с президентом России Владимиром Путиным у спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа, посланника — Джареда Кушнера обстоятельный разговор с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Они гуляют по Красной площади, сворачивают на Манежную и Тверскую — чтобы так, на ногах, с глазу на глаз обсудить общие проекты.

Оценили гости и русскую кухню, отобедав рядом с ГУМом — вот в меню уха, осетровая икра и мраморная говядина. Уже в Кремле президент спрашивает Уиткоффа о впечатлениях и от города, и от приема.

«Московские власти по праву гордятся тем, что они сделали для развития столицы за последние годы», — отметил Владимир Путин.

«Да, это удивительный город!» — заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Дальше беседа без камер, что растянулась на долгих пять часов. К единому соглашению стороны не пришли, но согласие было. В американские предложения по мирному урегулированию на Украине Россия хочет внести свои коррективы.

«Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса. Конечно же, обсуждались огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран», — прокомментировал встречу помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

О том, что за закрытыми дверями так долго обсуждали с американцами, Владимир Путин подробнее рассказывает индийским СМИ накануне своего визита в Дели.

«Проходились по каждому пункту. И где-то мы говорили о том, что «да, это можно обсуждать, а с этим мы согласиться не можем», — заявил президент РФ Владимир Путин.

С чем Москва согласиться не может — объясняет госсекретарь США Марко Рубио.

«То, из-за чего разворачиваются главные переговорные баталии сейчас, это пространство примерно в 30-50 километров — оставшиеся, не занятые Россией 20% Донецкой области», — сказал Марко Рубио.

Настаивает Кремль и на том, чтобы в мирном соглашении дали четкие гарантии: на Украине больше не будут преследовать все русское.

«Россия стремится — и обязательно это сделает — к защите своих интересов. Защите своих людей, которые там проживают, защите наших традиционных ценностей, русского языка. Защите, кстати говоря, религии. А ведь вы знаете, что Русская православная церковь на Украине практически под запретом. Отнимают храмы, людей выгоняют из церквей», — добавил президент РФ.

После того как закончились переговоры в Кремле, глава киевского режима Владимир Зеленский ждал спецпосланника Трампа Уиткоффа в Брюсселе. Но тот из Москвы сразу полетел в Вашингтон. Встреча с украинской стороной прошла во Флоридском гольф-клубе за три дня до по-настоящему важных переговоров. И представлял Украину не Зеленский, а глава СНБО Рустем Умеров.

Умеров крепко сидит на крючке спецслужб США: все свои американские виллы и квартиры, а их как минимум семь, он приобрел как раз за время конфликта.

«На Украине продолжается эта коррупционная история. И она не помогает переговорам», — заявил президент США Дональд Трамп.

Владимир Путин и Стивен Уиткофф встречались уже шестой раз — у них налажен хороший личный контакт. С Киевом американцы, кажется, ведут себя более формально. Да и средняя продолжительность встреч там несоизмеримо меньше.

«Соединенные Штаты действительно заинтересованы в мире с Россией. Но не потому, что Трамп такой миротворец, а потому, что у Америки на Украине много экономических интересов», — рассказал экс-депутат конгресса Испании Анхелес Маэстро.

Дональд Трамп вновь и вновь дает понять Зеленскому: киевские власти несубъектны, с ними или без них — мирный договор должен быть подписан.

«Была очень хорошая встреча Уиткоффа с Путиным в Кремле, продуктивная. Знаете, когда Зеленский сидел в этом офисе, я же говорил, что у него нет карт на руках. Вот еще тогда ему надо было договориться с Россией», — добавил президент США Дональд Трамп.

Со времен разгрома в Овальном кабинете у Зеленского на руках, мягко говоря, козырей не прибавилось. С тех пор, с февраля по декабрь, российская армия освободила 275 населенных пунктов. И темпы наступления постоянно нарастают.

«Либо мы вооруженным путем освободим эти территории, либо украинские войска в конце концов покинут эти территории и прекратят там убивать людей», — отметил Владимир Путин.

Зеленский остался без опоры — после расследований американского НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) о масштабных хищениях на энергетике и защитных сооружениях — его кошелек — бизнесмен Тимур Миндич — пустился в бега, правая рука — экс-руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак — уволен. Следующая папка из антикоррупционного досье Вашингтона может быть и на него самого.

«Воровали деньги и пилили бюджеты, ну, самым немилосердным образом. Это, конечно, в глазах западной общественности серьезно Зеленского скомпрометировало», — отметил профессор кафедры политологии финансового университета Александр Шатилов.

Украинские власти зажаты в тиски: с одной стороны — антикоррупционные расследования и давление США, с другой — успехи российской армии — и вот некогда главные сторонники войны вроде экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного из Лондона и бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы пока еще из Киева — спешно переобуваются.

«К декабрю 2026 года мы потеряем еще больше территории, еще больше людей, но на столе будут лежать те же переговорные предложения, что и сейчас», — заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Последняя надежда утопающей Банковой, для которой признать поражение значит лишить себя главного — политического будущего, — на воинственный Брюссель.

«Украине в ближайшие два года понадобится еще 135 миллиардов евро. И Европа должна ее поддержать», — сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«У них нет мирной повестки. Они же на стороне войны. И даже когда они пытаются внести какие-то изменения в предложения Трампа, мы же это отчетливо видим, все эти изменения направлены только на одно — на то, чтобы вообще заблокировать этот мирный процесс», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Европу к переговорному столу даже не приглашают. Москве проще напрямую вести диалог с Вашингтоном. Вице-президент США Джей Ди Вэнс высоко оценил эти переговоры в Кремле и обещал, что все услышат хорошие новости уже через несколько недель.

Договориться с Москвой можно было еще в марте 2022 года. На куда более комфортных для Киева условиях. Но в дело вмешалась Европа в лице экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — и история приняла совсем другой оборот. И едва ли ведь кто-то за все это ответит, даже когда мирное соглашение наконец подпишут.

Буквально за несколько минут до начала переговоров с американцами в Кремле автор материала Игорь Балдин сумел спросить Владимира Путина про ту военную истерию, что сейчас нагнетают в Старом Свете против России.

В тот день глава венгерского МИД Петер Сийярто с тревогой отметил, что Европа все отчетливее готовится к войне с Россией в 2030 году или даже раньше, в 2029 году.

«Сийярто сегодня вообще сказал, что мы можем оказаться в состоянии войны с Европой, буквально сегодня. Он говорит, что НАТО, европейская его часть, собирается в полную боеготовность привести свои войска к 2029 году, и к 2030 году есть риск вооруженного конфликта. Это на самом деле вещь очень серьезная, почти сенсационная. Как Вы к ней относитесь? Мы к чему-то готовимся действительно?» — спросил у президента России обозреватель «Известий» Игорь Балдин.

«Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро. Это же не Украина. С Украиной мы действуем хирургическим способом, аккуратненько. Понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то может очень быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», — ответил Владимир Путин.

По-моему, ответ более чем ясный и недвусмысленный — не лезьте.

Но как услышали это в Европе — страшная Россия точно хочет напасть, давайте вооружаться быстрее. Больше всех разжигают по традиции британцы, которые предлагают не считаться с позицией Кремля, и нагнетают бюрократы Евросоюза. Люди, формально вообще-то не выбранные европейцами на эти посты, чтобы определять будущее Европы. Ну, представьте, что завхоз будет вам указывать, с кем дружить, а с кем нет.