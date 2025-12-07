Фото: Reuters/Stringer

Россия может занять всю территорию Новороссии.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) близки к краху. Об этом заявил норвежский журналист и аналитик Пол Стейган в Steigan.

«Украинская армия разваливается. Число дезертиров в этом году достигло 182 тысяч. Это вдвое больше, чем в прошлом году. В 2022 году дезертировали десять тысяч человек, в 2023 — 25 тысяч. Число погибших невероятно велико», — отмечается в материале.

Кроме того, Стейган ссылается на слова политолога Джона Миршеймера. Он утверждает, что Россия займет Одессу, взяв под контроль всю Новороссию. Это может произойти, если Запад продолжит поддерживать Киев, «не предложив России адекватных гарантий безопасности». Таким образом, Москва возьмет под контроль все побережье Черного моря, отрезав Украину от портов и экспортных поставок.

К тому же, как подчеркивается в материале, в интересы России входит будущий нейтралитет Украины, дружественные отношения с Москвой, а также отказ от вступления в НАТО и ЕС.

Более того, Стейган утверждает, что Вашингтон хочет видеть во главе Украины лидера, который согласится с политикой президента США Дональда Трампа. По этой причине, как подчеркнул журналист, дни президента Украины Владимира Зеленского сочтены. К тому же недавние коррупционные скандалы в Киеве были спровоцированы ФБР.

