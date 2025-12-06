В Британии назвали взятие Красноармейска революцией в военном деле

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

ВС РФ для этой операции отказались от использования крупных танковых колонн.

Российские войска, занимая Красноармейск в ДНР, использовали новую тактику, отказавшись от крупных танковых колонн. Такое мнение озвучила газета The Daily Telegraph.

По информации издания, в начале конфликта российские войска осуществляли окружение городов, задействуя для этого крупные танковые и пехотные колонны. Однако теперь ВС РФ для этих целей используют небольшие группы, продвигающиеся под прикрытием тумана, что делает бойцов невидимыми для дронов. Журналисты Daily Telegraph назвали такую тактику «демеханизацией боевых действий».

На первом этапе проводится разведка при помощи беспилотников. Именно они обнаруживают слабые места в обороне ВСУ. На следующем этапе эти участки подвергаются точечным ударам.

Как уточняет издание, тактика, применяемая ВС РФ, похожа на действия «термитов», медленно разъедающих оборону ВСУ.

Российские войска заняли Красноармейск 1 декабря. В тот же день военнослужащие ВС РФ развернули флаг России на главной площади города, продемонстрировав его переход под свой контроль. По словам президента РФ Владимира Путина, Красноармейск является важным плацдармом для решения задач, которые стоят перед СВО. Бои за город начались летом 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент РФ Владимир Путин назвал Красноармейск важным плацдармом для выполнения задач СВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.