Страны Европы выразили обеспокоенность содержанием стратегии нацбезопасности США

В публикации отмечается пересмотр американской линии в отношении ЕС.

Новая Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов стала неожиданностью для государств Европы. Как отмечает The Wall Street Journal, в документе ряд стран представлен как «своенравные, приходящие в упадок державы».

«Для европейских столиц документ поистине стал ведром холодной воды на голову», — сказано в публикации.

Также подчеркивается, что в тридцатистраничном документе содержится критика европейских правительств, которые, по мнению авторов, ограничивают демократические механизмы и не учитывают запрос граждан на более национально ориентированный курс.

Кроме того, в материале отмечено, что Вашингтон настаивает на необходимости того, чтобы Европа полностью взяла на себя вопросы собственной обороны, и указывает на расхождение между ожиданиями европейских чиновников и подходом США к ситуации на Украине.

В материале приводятся оценки экспертов. Старший научный сотрудник Chatham House Катя Бего заявила, что европейским лидерам следует признать, что «устоявшиеся взаимоотношения с НАТО мертвы». Бывший дипломатический советник ЕС Натали Точчи интерпретировала стратегию как видение мира с тремя центрами силы — США, Китаем и Россией.

«Администрация рассматривает Европу как объект колониального доминирования… Что еще должно произойти, чтобы мы, европейцы, осознали это?» — заявила Точчи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США не хотят, чтобы НАТО воспринимали как постоянно расширяющийся блок.

