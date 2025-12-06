Пожар в Праге уничтожил коллекцию ретроавтомобилей

Фото: www.globallookpress.com/Dana Kesnerova

Инцидент произошел в шиномонтажном автосервисе.

В результате крупного пожара в Праге было уничтожено несколько ретроавтомобилей на сумму около 200 миллионов крон (примерно 10 миллионов долларов). Об этом сообщил представитель пражской службы пожарной охраны Войтех Ротшедл.

Инцидент произошел в шиномонтажном автосервисе, расположенном в районе Страшнице. В момент возгорания в здании находились редкие автомобили. По данным новостного портала Idnes, площадь пожара составила около 900 квадратных метров. Спасатели смогли локализовать огонь и предотвратить его дальнейшее распространение примерно через час после начала возгорания.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число жертв пожара в Гонконге достигло 94 человек. Смертельный пожар, ставший самым масштабным в истории города, уничтожил около двух тысяч квартир, сотни жителей были эвакуированы. Власти начали расследование причин возгорания.

Уже задержаны три сотрудника компании, отвечавшей за ремонт зданий. Их подозревают в непредумышленном убийстве.

