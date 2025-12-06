Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Глава киевского режима рассказал об этом журналистам перед молитвенным завтраком.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что собирается прилететь в Лондон с визитом на следующей неделе. Об этом написала газета «РБК-Украина» в Telegram-канале.

По информации издания, Зеленский рассказал об этом журналистам перед молитвенным завтраком в Киеве. Он отметил, что, предварительно, встреча состоится в понедельник, 8 декабря.

«Я еще поговорю с нашей командой, и, если все будет в порядке, мы будем в Лондоне», — добавил Зеленский.

До этого Зеленский потребовал у стран Запада дополнительную военную поддержку после ударов возмездия Вооруженных сил (ВС) России по объектам энергетической инфраструктуры, которая применяется в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). К тому же он призвал поставить на Украину дополнительные средства противовоздушной обороны и усилить давление на Россию в виде санкций.

Также, 5 декабря, представитель офиса Зеленского Дмитрий Литвин подтвердил, что самолет главы киевского режима преследовали неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Ирландии.

