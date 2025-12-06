«Незаменимый человек»: умер лучший Дед Мороз России Александр Скавыш

Фото: Вконтакте/"Свободный театр" Урай/wall-12696498_5785

Ему было 55 лет.

Ушел из жизни лучший Дед Мороз России — актер Александр Скавыш. Ему было 55 лет. Об этом сообщили в пресс-службе «Свободного театра» города Урай.

«Невосполнимая утрата, незаменимый человек, артист, товарищ, партнер, друг, учитель. Часть жизни не только театра, каждого артиста, каждого спектакля», — говорится в заявлении театра в социальной сети «Вконтакте».

Как говорил в беседе с aif.ru его знакомый Вячеслав Казанцев, Александр умер скоропостижно. Он назвал уход актера невосполнимой утратой для всего театрального сообщества Югры. Точную причину смерти близкие актера не раскрывают.

Александр Скавыш был служил в «Свободном театре» в городе Урай. Он участвовал в таких постановках, как «Жизнь прекрасна», «Трехгрошовая опера», «Алые паруса», а также премьерах «Птица Сури» и «Капкан». Он также был режиссером школьного театра «Антре».

Скавыш также известен ролью зимнего волшебника — Деда Мороза, роль которого он исполнял на протяжении 30 лет. В 2015 году он прославился как победитель Всероссийского съезда Дедов Морозов.

