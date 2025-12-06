В Москве проходит «Здравфорум Сколково: Будущее. Стратегии. Лидерство»

Фото, видео: 5-tv.ru

В Московской школе управления «Сколково» проходит «Здравфорум Сколково: Будущее. Стратегии. Лидерство». Мероприятие приурочено к десятилетию Центра развития здравоохранения «Сколково». Форум объединяет визионеров, практиков и инноваторов для определения вектора развития здравоохранения на ближайшее десятилетие.

Руководитель управления биомедицинских технологий, заведующая лабораторией трансляционной иммунологии ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава РФ Аполлинария Боголюбова-Кузнецова рассказала о новом клеточном препарате, который будет применяться для пациентов с опухолями крови.

«Мы производим клеточные продукты для лечения пациентов с опухолями крови. Мы сами разработали первый российский картоклеточный препарат Утжефра. Уже закончились клинические исследования», — рассказала Боголюбова-Кузнецова.

По словам специалиста, в настоящее время подготавливается пакет необходимых документов для получения регистрационного удостоверения на применение препарата для широкого круга пациентов.

«Каждый пациент приходит к нам, мы забираем у него клетки крови и генетически модифицируем на нашем производстве, наращиваем и дальше вводим обратно пациенту и заставляем их, сами клетки этого пациента, бороться у него непосредственно с опухолью в организме», — объяснила Боголюбова-Кузнецова.

Специалист рассказала, что в текущее время они занимаются лечением лейкоза и лимфом, но у них есть большие разработки для лечения более серьезных заболеваний.

