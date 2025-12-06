Крепкие отношения дружбы и союзничества: Путин поздравил Жапарова с днем рождения

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Президенту Киргизии исполнилось 56 лет.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил своего коллегу из Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите самые теплые поздравления по случаю дня рождения… Тепло вспоминаю свой недавний визит в Бишкек, наши содержательные, плодотворные переговоры», — говорится в телеграмме от имени президента РФ.

Российский лидер признателен президенту Киргизии за радушный прием и гостеприимство в ходе недавнего государственного визита в Бишкек. Также в ходе беседы главы государств отметили крепкие отношения дружбы, союзничества и стратегического партнерства между странами, которые остаются неизменными.

Как сказал Путин в своем обращении, Жапаров по праву пользуется уважением народа Киргизии и авторитетом в мире. Он также отметил личный вклад Жапарова в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Киргизией. В конце телеграммы Путин пожелал Жапарову крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Владимир Путин был в Киргизии с 25 по 27 ноября, где провел переговоры с Жапаровым и участвовал в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

Садыру Жапарову 6 декабря исполнилось 56 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошел визит Путина в Киргизию. Страна — одна из трех бывших советских республик, где русский язык закреплен в качестве официального.

