Тысячи жителей Гонконга идут к сгоревшему комплексу с цветами

Люди складывают бумажные фигурки журавля, как традиционный символ бессмертия.

Тысячи жителей и гостей Гонконга после снятия оцепления приходят к сгоревшему жилому комплексу города, в котором погибли не менее 159 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Люди оставляют цветы для того, чтобы почтить память жертв пожара, одного из сильнейших за несколько минувших десятилетий.

«Люди стали постоянно приходить сюда, очень многие идут с цветами или просто постоять. Сотни людей приходят, а поскольку сейчас начались выходные, то людей будет еще больше», — отметил местный полицейский в беседе с агентством.

Неподалеку от сгоревшего комплекса возвели своеобразный мемориал. В этом месте оставляют как цветы, так и мягкие игрушки в память о малышах, погибших в огне.

Вблизи установили стенд, где все желающие могут сложить бумажного журавлика, как традиционный символ бессмертия. В Гонконге верят, что на крыльях этих птиц души погибших уходят в рай. Сотни разноцветных журавликов крепят на веревках около сгоревших домов.

26 ноября стало известно, что в Гонконге загорелись несколько высотных зданий на территории жилого комплекса в районе Тай По. В этом месте проживало примерно четыре тысячи человек. Пожар оказался сильнейшим за последние 17 лет и в принципе одним из самых крупных в истории Китая. Так, на протяжении нескольких часов горели семь небоскребов.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 90 домашних питомцев были спасены в Гонконге из сгоревших небоскребов.

