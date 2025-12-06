«Переживаем эпическое время»: Угольников о мировой борьбе против «русскости»

Актер Угольников: уже давно в мире идет борьба против всего русского

Наша страна, уверен, режиссер, сейчас находится в вихре исторических событий.

Борьба против всего русского началась давно, и главное оружие, которое выбрал наш противник, — это борьба изнутри. Об этом актер и режиссер Игорь Угольников заявил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Это началось очень давно. Борьба против всего русского, и главное оружие, которое избрал наш противник, — это борьба изнутри. „Хочешь победить врага — воспитай его детей“. Можно приписывать эту фразу кому угодно, но в этом есть большой смысл», — говорит Угольников.

По словам артиста, его позиция относительно специальной военной операции (СВО) остается неизменной.

«Но я понимаю, что и мир меняется вместе с нами, и вся ситуация меняется. Она наклоняется теперь уже в совсем новую сторону. В этом смысле мы переживаем с вами тоже некое эпическое время, к которому не были готовы», — отметил Угольников.

Режиссер вспомнил то время, когда люди не чувствовали, что рядом есть какая-то опасность, были уверены в завтрашнем дне. Теперь же, в нынешней ситуации, многие немного растеряны.

