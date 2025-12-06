«Адаптивный ответ»: эксперт раскрыл опасность регулярно высокого давления

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Постоянная нагрузка на сосуды приводит к их неизбежному структурному перестроению.

Высокое давление приводит к ухудшению кровоснабжения мозга, сердца и почек. Подробнее о тяжелых последствиях этого воздействия в беседе с Газета.ру рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

По словам эксперта, постоянно повышенное артериальное давление опасно в влекущими за собой изменениями базовых механизмов регуляции гемодинамики. Вместе с высокими показателями на тонометре (прибор для измерения давления. — Прим. Ред.) приходит и хроническая перегрузка сосудистой стенки.

«В нормальной физиологии давление поддерживается за счет баланса сердечного выброса, тонуса сосудов и работы почек. При длительной гипертензии барорецепторы (чувствительные нервные окончания в кровеносных сосудах, которые регулируют уровень кровяного давления) „привыкают“ к высоким значениям, что нарушает обратную связь и формирует новый патологический уровень нормы», — отметил специалист.

К тому же он подчеркнул, что регулярная нагрузка на сосуды ведет к их структурному перестроению, при котором утолщаются стенки, уменьшается эластичность, повышается периферическое сопротивление. Более критично и то, что на уровне органов происходит микроангиопатия, из-за которой нарушается кровоснабжение мозга, сердца, почек и сетчатки. Вследствие этого формируются постоянные функциональные дефициты.

«Для миокарда характерна гипертрофия левого желудочка как адаптивный ответ, который со временем переходит в сердечную недостаточность», — добавил Калюжин.

Помимо этого, во время повышенного давления ускоряется создание атеросклеротических бляшек, активируется нарушение функций внутренней оболочки кровеносных сосудов и повышается вязкость крови. Все эти симптомы способствуют условиям для возникновения инсульта, инфаркта и хронической болезни почек.

Ключевую роль играет поражение почечного аппарата, поскольку снижение фильтрации оказывает влияние на ренин-ангиотензиновую систему — гормональную, регулирующую кровяное давление, что сильнее фиксирует гипертензию.

«С точки зрения профилактики, контроль артериального давления сохраняет физиологическую регуляцию, снижает риск сосудистых катастроф и поддерживает нормальную работу органов-мишеней», — заключил собеседник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему дефицит и избыток витамина D одинаково опасны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.