ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Применялись, в том числе и ракеты «Кинжал».

Удар с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал» был нанесен ВС РФ по предприятиям ВПК Украины, а также объектам энергетики и портам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что все цели были поражены. ВС РФ наносит массивные удары по военной инфраструктуре ВСУ в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, уточняют в Минобороны.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

