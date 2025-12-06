Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Украина применила БПЛА самолетного типа.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Ленинградскую область при помощи беспилотников. Все БПЛА были сбиты средствами ПВО РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 8.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ленинградской области», — уточнили в ведомстве.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам ВСУ с момента объявления президентом России Владимиром Путиным о начале специальной военной операции в феврале 2022 года. Украинские боевики наносят удары по российской территории как БПЛА, так и ракетами.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

