Мужчины Украины, которые не находятся на фронте, фактически не могут спокойно выйти на улицы, потому что там на них ведется настоящая охота. Об этом рассказал пленный боевик ВСУ Михаил Седорак. Его слова передает Минобороны РФ.

Седорак подчеркивает: простым украинцам конфликт с Россией не нужен.

«Мне война не нужна — у меня отец живет в Крыму. Он тоже мне говорил, чтобы я не шел воевать. Просто смысла воевать нет никакого. А здесь началась война, и ради чего — непонятно. Тогда все рвались в Европу, хотели „безвиза“. Теперь для мужиков толком „безвиза“ никакого нет. Вообще мужики не могут выехать. А фактически — даже не могут на улицу выйти, потому что ловят, как собак… и везут на убой», — рассказал пленный боевик ВСУ.

Седорак также вспомнил, как оказался в рядах неонацистов на передовой и как затем попал в плен.

«Пошел на остановку, подъехал автобус, сказали мне, что надо обновить данные. Привезли меня в ТЦК… Отправили в „учебку“... Не особо хорошо нас там учили — в дальнейшем оно мне толком ничем не помогло. Пришли на позиции. Сказали нам, чтобы мы сидели и слушали, и на шум открывали огонь. Перед операцией передали, что мы будем выходить. И буквально мы прошли 100 метров и встретили ваших ребят. Они нас взяли уже в плен», — сообщил Седорак.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

