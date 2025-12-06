Теперь наш канал доступен в MAX
Присоединяйтесь, не теряйтесь!

Средства ПВО перехватили и уничтожили 116 беспилотников ВСУ за ночь

Алексей Мокряков 41 0
Сколько дронов ВСУ уничтожили ПВО за ночь на 6 декабря

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Перейти в Дзен Есть новость?
Присылайте »

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам ВСУ — украинские боевики наносят удары по российской территории как БПЛА, так и ракетами.

Средствами ПВО ВС РФ перехвачены и уничтожены 116 украинских БПЛА самолетного типа.

Больше всего беспилотников было сбито над Рязанской (29 дронов), Воронежской (27 дронов), Брянской (23 дрона) и Белгородской областями (21 дрон).

Кроме того, перехвачено и уничтожено:

  • шесть беспилотников — над территорией Тверской области;
  • три — над территорией Курской области;
  • три дрона — над территорией Липецкой области;
  • два БПЛА — над Тамбовской областью;
  • один — в воздушном пространстве Тульской области;
  • один дрон — над территорией Орловской области.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам ВСУ с момента объявления президентом России Владимиром Путиным о начале специальной военной операции в феврале 2022 года. Украинские боевики наносят удары по российской территории как БПЛА, так и ракетами.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.