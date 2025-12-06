Вильфанд предупредил о сильнейших морозах в некоторых регионах РФ

Вильфанд: в Сибири к концу недели температура может опуститься до –40 градусов

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Пока в Москве декабрь по температурному режиму соответствует ноябрю.

Температура воздуха в Сибири может опуститься до минус 40 градусов в субботу и воскресенье 6 и 7 декабря, а также в начале следующей неделе. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд РИА Новости.

По словам специалиста, на данный момент температура в Сибири превышает норму на 8-9 градусов, однако впереди регион ждет резкое похолодание. Это связано с воздушными массами из Северного Ледовитого океана.

«В конце этой недели, особенно в начале следующей, температура резко понизится», — сказал метеоролог.

В Красноярске, как уточнил Роман Вильфанд, столбики термометров тоже опустятся до рекордно низких значений — минус 40 градусов.

До этого специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что сейчас в Москве декабрь по температурному режиму соответствует ноябрю. Снега в российской столице пока не ожидается.

Ранее 5-tv.ru писал, что синоптики предупредили москвичей и петербуржцев о похолодании в первые выходные декабря. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уверен: в эти выходные погода начнет меняться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.