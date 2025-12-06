«Наблюдаем все ужасы мира»: Вадим Самойлов о проблемах человечества

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Музыкант верит в теорию перерождения цивилизации.

Человечество способно переродиться и избавиться от всех ужасов сегодняшнего мира. Такое заявление сделал основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в интервью 5-tv.ru на новогодней дискотеке «ТАНЦЫ! ЕЛКА! МУЗ-ТВ!».

Самойлов верит, что цивилизация сможет обрести новое лицо.

«Мы видим огромное количество ужасов. Но вы знаете, есть версия и я, может быть, по-идиотски в нее верю, что человечество способно переродиться в нечто другое, в новое качество, когда будет понимание, что, даже когда ты конкурируешь друг с другом, не нужно убивать, лучше сотрудничать», — заявил артист.

Вокалист считает, что все те события, которые люди наблюдают в настоящее время — это попытка мира достучаться до них. Это нужно, чтобы прекратить совершать то, что делает человечество несчастным. Музыкант верит в теорию перерождения цивилизации, но отметил, что это не простой путь.

«Для того, чтобы почистить комнату, нужно включить свет и увидеть весь мусор вокруг. Вот это ровно то, что мы сейчас наблюдаем... Как будто нам свет включили: „Смотрите, люди, мы живем вот это, вот это, может быть, мы не будем так жить?“. И в общем-то эта надежда во мне есть, я очень верю в человечество...» — заключил вокалист рок-группы «Агата Кристи».

