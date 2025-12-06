«Это не Dolce Vita»: Жасмин о нападках хейтеров на ее 13-летнюю дочь

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Маргарита по-разному переносит травлю в Интернете.

Работу медийной личности достаточно тяжело выдержать как физически, так эмоционально и психологически. Такое наставление дала своей 13-летней дочери Маргарите заслуженная артистка России Жасмин (настоящее имя — Сара Шор. — Прим. Ред.). Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью корреспонденту 5-tv.ru на новогодней дискотеке «ТАНЦЫ! ЕЛКА! МУЗ-ТВ!».

На вопрос журналиста, разрешит ли певица хайпиться дочери после начала ее музыкальной карьеры, Жасмин ответила, что сам по себе хайп должен происходить естественно, а не намеренно. Она назвала Маргариту человеком с очень тонкой душой и невероятной добротой и пожелала ей и дальше оставаться самой собой.

«Вы знаете, я могу сказать, что хайповать надо только тогда, когда это подходит человеку. Она, мне кажется, не то, что хайпует, она так живет. Вот знаете, это нужно быть какой-то личностью, которая не делает это специально. Потому что, когда это специально, это все как-то дежурно получается <…>. Моя доченька очень тонкой души человек, она очень добрая, очень отзывчивая, она отдаст все кому-то, но себе не возьмет. То есть такой очень добрый душевный человек. Мне кажется, пусть она такой и остается, потому что она такая, какая она есть», — поделилась певица.

По словам Жасмин, ее дочь совершенно по-разному переносит критику со стороны пользователей. Иногда девочка может сильно переживать, а иногда отвечает добрым комментарием и пожеланием.

«Периодами она иногда очень сильно переживает, иногда смеется, иногда прикалывается, иногда отвечает на комменты и делает какое-то видео. Или какое-то слово, допустим, может им сказать. Допустим, на какой-то отрицательный комментарий ответить очень положительным комментарием и таким добрым пожеланием. То есть по-разному», — отметила Жасмин.

Артистка добавила, что сразу предупреждала дочь о сложности работы певицы, которая требует физической и эмоциональной стойкости, силы и выносливости. Однако из-за трудностей Маргарита не собирается сворачивать с намеченного пути. Девочка четко заявила маме, что сможет со всем справиться.

«Я ее сразу предупреждала, честно скажу, что это очень тяжелая работа, ее достаточно тяжело выдержать физически и эмоционально, и психологически. Я говорю: „Если ты к этому готова, я тебя предупреждаю: это не сладкая жизнь, это не Dolce Vita (в переводе с итальянского — ‚Сладкая жизнь‘ — Прим. Ред.)“. <…>Она, кстати, сказала, что она сильная, она сможет. И, кстати, если даже кто-то что-то плохо пишет — это тоже популярность. Вот так вот», — прокомментировала певица Жасмин вопрос о хейте ее 13-летней дочери.

