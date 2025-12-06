Россиян предостерегли от покупки красной икры с одной добавкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Россиянам следует воздержаться от покупки красной икры с добавлением вещества Е-239 (уротропин), так как этот консервант запрещен из-за риска выделения токсичных веществ, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Икра лососевых рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга и форель, представляет собой ценный продукт питания. Она богата полиненасыщенными жирными кислотами, легко усваиваемыми белками, а также йодом, кальцием, фосфором», — отметили специалисты.

Чтобы выбрать безопасную красную икру, следует соблюдать несколько рекомендаций. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что не стоит покупать продукт на рынках или у частных продавцов.

Кроме того, важно внимательно читать этикетку: на ней должны быть указаны название рыбы, дата производства и упаковки.

Необходимо избегать икры с добавлением добавки Е-239. Как уточнили в Роспотребнадзоре, этот консервант запрещен в России. Разрешенными для икры остаются консерванты Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212 и Е-213.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, к концу 2025 года бутерброд с красной икрой в России в среднем будет стоить около 160 рублей вместо 114 в 2024-м — за год цена выросла на 39,7%.

