«Полюбил Россию всем сердцем»: Игорь Жижикин об умершем Кэри-Хироюки Тагаве

Фото, видео: www.globallookpress.com/AdMedia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Японский актер часто приезжал в нашу страну.

Голливудский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава оставил неизгладимый свет в мировом кинематографе. Таким мнением с 5-tv.ru поделился актер театра и кино Игорь Жижикин.

«В первую очередь, хотел бы высказать соболезнования родным и близким Кэри. Это большая утрата и также эта утрата для почитателей его таланта, этого замечательного актера, который оставил неизгладимый свет в мировом кинематографе. Его образы в комиксах и фильмах до сих пор используются. Человек с очень-очень мощной харизматикой, и на экране он несет образ, конечно, запоминающийся в каждом фильме», — рассказал об ушедшем актере Жижикин.

Звезда «Смертельной битвы» искренне любил Россию, часто приезжал в страну и усиленно старался изучить культуру.

Так, после съемок фильма «Иерей-сан: Исповедь самурая» в 2015 году, в котором Тагава сыграл роль православного священника, он решил принять православие. Он крестился в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», после чего получил имя Пантелеимон.

«В общем, большая утрата для всех», — резюмировал Игорь Жижикин.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Кэри-Хироюки Тагава умер в возрасте 75 лет от осложнений после перенесенного инсульта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.