Россиян предупредили об опасности новогодних открыток

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В праздники аферисты рассчитывают на доверчивость людей и снижение бдительности.

Мошенники начали рассылать россиянам поддельные «новогодние открытки», которые на самом деле представляют собой вредоносные файлы и могут содержать программы для кражи данных. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Мошенники традиционно используют праздничный период для активизации своих схем, и рассылка „новогодних открыток“ с вредоносным ПО — один из самых популярных приемов», — отметил он.

Депутат пояснил, что в праздничный период аферисты рассчитывают на доверчивость людей и снижение бдительности.

Опасность «открыток» от мошенников в том, что вредоносные файлы маскируются под изображения, анимации или видео. С помощью нейросетей злоумышленники делают такие сообщения максимально убедительными: создают праздничные картинки, подделывают аватары и даже копируют аккаунты знакомых, взламывая их мессенджеры.

«На деле же они содержат программы для кражи данных, установки скрытого доступа к устройству или перехвата переписки», — пояснил парламентарий.

После открытия файла мошенники могут получить доступ к приложениям банков и паролям пользователей.

Депутат напомнил о необходимости соблюдать простые меры безопасности: не открывать файлы и ссылки от неизвестных отправителей, даже если они выглядят как «поздравление» или «подарок». Если сообщение пришло от знакомого, но выглядит подозрительно или содержит просьбу скачать архив, лучше уточнить лично, действительно ли он его отправлял. Также Немкин указал на эффективность антивирусов в защите от заражения вредоносным ПО.

«Стоит помнить: чем ближе праздники, тем более изобретательными становятся схемы мошенников. Угрозы смещаются в область социальных манипуляций, где основная защита зависит от внимательности самих пользователей», — резюмировал депутат.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, мошенники стали использовать в схемах обмана цифровые копии покойных, созданные с помощью искусственного интеллекта. Основная цель злоумышленников — родственники и знакомые умерших.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.