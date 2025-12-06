Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

В практике агентов по недвижимости подобные истории случаются часто и даже в более сложных формах.

«Бабушкина схема» не распространилась на арендованное жилье. Вместо этого — наглость и наивность со стороны пенсионеров. Так риелтор Юлия Юсова объяснила корреспонденту 5-tv.ru вирусный ролик с женщиной, которая сначала сдала квартиру, а затем неожиданно переехала к арендаторам якобы на несколько дней.

По словам эксперта, после громкого скандала с народной артисткой России Ларисой Долиной, покупатели стали более требовательными к продавцам в плане предоставления необходимых документов для доказательства добросовестности. При этом, такая процедура не обязательна для самого продавца, но желательна для покупателя.

«Сезон активных продаж идет, но покупатели стали более ответственно подходить к приобретению недвижимости на вторичном рынке. Они заказывают проверки у риелторов, у юристов и в банках, если банки предоставляют такую услугу», — добавила риелтор.

Что касается вирусного ролика из интернета, Юсова не согласилась с мнением многих пользователей о том, что «бабушкина схема» распространилась на аренду.

"Я не могу с этим согласиться, потому что в данном видеоролике я вижу только наглость и некую наивность пожилого человека", — отметила Юсова.

Она добавила, что в практике риелторов подобные истории случаются часто и даже в более сложных формах.

«Мое мнение таково, что арендодателям нужно более подробно рассказывать, какие права они имеют при сдаче недвижимости, своей недвижимости, в найм арендаторам», — резюмировала эксперт.

