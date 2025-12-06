Танкер Kairos сел на мель у берегов Болгарии

Фото: www.globallookpress.com/Christian Charisius

Танкер Kairos, идущий под флагом Гамбии, сел на мель в районе болгарского города Ахтополь на южном побережье Черного моря. Ранее судно получило повреждения после атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил телеканал БНТ.

«Танкер сел на мель у побережья Ахтополя… Экипаж из десяти человек находится в безопасности, оснащен всем необходимым защитным снаряжением и поддерживает постоянную связь», — отмечается в публикации.

Судно стоит на якоре. Экипаж запросил эвакуацию. На место отправили вертолет, но из-за сильного волнения эвакуация не представлялась возможной. В районе расположения судна дует северо-восточный ветер с порывами более 15 м/с.

По данным канала, глубина в районе Ахтополя составляет около 45–50 метров, якоря могут держать судно, к тому же танкер пустой, но находится всего в 100 метрах от берега.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, вечером 28 ноябрягамбийский танкер Virat столкнулся с другим судном в акватории Черного моря вблизи берегов Турции. Члены экипажа не пострадали.

В этот же день представитель Главного турецкого управления по морским делам сообщил о взрыве на танкере Kairos, идущем в Черном море. Минтранс Турции предположил, что причиной могло быть внешнее вмешательство.

29 ноября произошла повторная атака на танкер Virat у берегов Турции. В тот же день в результате атаки ВСУ получил повреждения один из причалов Каспийского Трубопроводного Консорциума в Новороссийске.

Президент России Владимир Путин назвал атаки на танкеры в Черном море пиратством.

