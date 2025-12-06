Полина Лурье впервые лично прокомментировала «дело Долиной»

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Предприниматель пожелала не привлекать внимание к себе и своим детям.

Покупательница квартиры народной артистки России Ларисы Долиной предприниматель Полина Лурье отказалась от участия в специальном выпуске программы «Пусть говорят» и призвала дождаться решения суда. Ее сообщение зачитали в эфире спецвыпуска шоу.

Женщина поблагодарила журналистов за приглашение на передачу, но подчеркнула, что не является публичной личностью и не желает излишнего внимания к своей семье.

«На протяжении всего судебного процесса я сознательно не хотела ничего комментировать, чтобы избежать обвинений в давлении на суд. И сегодня я прошу всех дождаться решения высшей судебной инстанции, после чего можно будет что-то комментировать», — обратилась Лурье.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Долина заявила, что решила вернуть 112 миллионов рублей, которые ей заплатила Лурье за квартиру.

Певица отметила, что никогда в жизни не сталкивалась с мошенниками, а эта ситуация стала для нее ударом. Долина выразила сочувствие тем, кто оказался в похожих ситуациях.

Долина стала участницей громкого скандала с продажей элитной квартиры. Весной 2024 года с певицей по телефону связались аферисты. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников спецслужб, убедили артистку, что ее деньги и недвижимость в опасности и ей нужно продать квартиру и перевести средства на «безопасные счета».

Певица поверила им и продала свою пятикомнатную квартиру за 112 миллионов рублей, хотя ее реальную стоимость оценивали в 138 миллионов. Мошенники получили более 200 миллионов рублей, так как певица перевела им еще и личные средства.

Когда покупательница захотела въехать в квартиру, Долина отказала освободить ее, потому что считала, что она все еще является хозяйкой. Тогда же артистка обратилась в полицию.

Лурье настаивала, что совершила сделку законно. Она ничего не заподозрила: связалась по объявлению, далее осмотр, договор, регистрация.

Суд решил, что квартира должна вернуться Долиной, а Лурье не имеет на нее права. Позже это решение подтвердили другие инстанции. Также суд решил, что покупательница не должна требовать деньги обратно не у певицы, а у мошенников. В итоге предприниматель потеряла и жилье, и деньги.

В ноябре 2025 года суд над мошенниками закончился: четверых осудили на срок от четырех до семи лет, а главная мошенница должна заплатить большой штраф.

На фоне скандала появилось понятие «эффект Долиной» — ситуация, когда продавец, получив деньги, через суд возвращает себе квартиру, ссылаясь на мошенничество или заблуждение.

