«Гениальный человек»: Толкалина об умершем актере Кэри-Хироюки Тагаве

Японский актер снялся в российским фильме «Иерей-сан: Исповедь самурая», сыграв роль православного священника.

Голливудский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава был глубоким и высококультурным человеком. Так высказалась об умершей звезде «Смертельной битвы» актриса театра и кино Любовь Толкалина в беседе с 5-tv.ru.

Актриса призналась, что Тагава вызывал у нее чувство глубокого уважения и признательности. По ее словам, он был гениальным человеком с высокими моральными и культурными принципами. Этому актер учил и Толкалину.

«Он действительно был гениальным человеком. Он учил, многому меня научил. Он учил культуре, которая, к сожалению, очень сильно хромает в нашей стране. Например, на съемочной площадке он не позволял себе выйти в кадр, если за оператором, который снимает его крупным планом, съемочная группа занимается своими делами. Он говорил о том, что каждый человек, который находится на съемочной площадке, должен следить за крупным планом артиста, которого он выпускает. Если они не способны этого сделать, то лучше пусть они уйдут куда-нибудь, они отвлекают. Потому что он был человек серьезной школы, очень глубоким человеком. Он практиковал медитации, и ему было трудно смотреть на то, что творится на съемочной площадке», — поделилась Любовь Толкалина, снявшаяся вместе с Тагавой в российском фильме «Иерей-сан: Исповедь самурая».

Кэри-Хироюки Тагава ушел из жизни в возрасте 75 лет из-за осложнений после инсульта.

Он родился в Токио в семье американца японского происхождения, служившего на военной базе США, и японской актрисы. В 1955 году семья переехала в Штаты. В школе он занимался кэндо и карате. Помимо работы в кино, Тагава также занимался благотворительностью и поддерживал культурные связи между Японией и США.

Тагава прославился ролями в фильмах «Последний император», «Мемуары гейши», «Лицензия на убийство», «Перл-Харбор», «Планета обезьян», «Электра», «Хатико: Самый верный друг», «47 ронинов».

В ноябре 2015 года актер принял участие в съемках российского фильма «Иерей-сан: Исповедь самурая», в котором сыграл роль православного священника. Продюсером и сценаристом картины выступил Иван Охлобыстин, который придумал историю о японском священнослужителе, помогающем жителям российской деревни. После съемок Тагава принял православие.

Он крестился в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», после чего получил имя Пантелеимон.

