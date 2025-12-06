Канал президента России первым набрал миллион подписчиков в мессенджере МАХ

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Первый пост появился в канале 8 сентября текущего года.

Канал «Кремль. Новости» стал первым, достигшим миллиона подписчиков в мессенджере MAX.

Запуск чат-бота, который дал возможность пользователям задавать вопросы президенту России Владимиру Путину для прямой линии 19 декабря, привел к резкому увеличению подписчиков на канал.

В целом, платформа MAX показывает активный рост: количество каналов уже превысило 80 тысяч.

Чтобы задать свой вопрос президенту, есть несколько способов: можно отправить смс на номер 0-40-40. Также можно через официальный сайт москва-путину.рф, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» или воспользоваться чат-ботом на платформе MAX.

«Прямая линия» и большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в совмещенном формате 19 декабря в 12.00. Отправить обращение главе государства можно будет до окончания программы.

По данным на 5 декабря, россияне направили более ста тысяч обращений.

