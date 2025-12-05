Роналду против Узбекистана, Месси против Алжира: итоги жеребьевки ЧМ-2026

В Вашингтоне прошла жеребьевка чемпионата мира по футболу — 2026

Турнир пройдет летом в США, Канаде и Мексике.

В пятницу в Вашингтоне прошла жеребьевка финальной стадии чемпионата мира 2026 года, который будущим летом примут США, Канада и Мексика.

По итогам жеребьевки сформированы 12 групп, куда распределены участники с учетом региональных квот и результатов отборочных турниров. На ЧМ-2026 впервые сыграют 48 сборных — максимальное число участников за всю историю турнира. В плей-офф выйдут по два лидера и восемь лучших третьих мест. Таким образом, в 1/16 финала сыграют 32 команды.

Состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: Мексика, ЮАР, Корея, победитель пути D европейских стыковых матчей (Дания/Северная Македония/Чехия/Ирландия);

Группа B: Канада, победитель пути А европейских стыковых матчей (Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина), Катар, Швейцария;

Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;

Группа D: США, Парагвай, Австралия, победитель пути C европейских стыковых матчей (Турция/Румыния/Словакия/Косово);

Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор;

Группа F: Нидерланды, Япония, победитель пути B европейских стыковых матчей (Украина/Швеция/Польша/Албания), Тунис;

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия;

Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай;

Группа I: Франция, Сенегал, победитель второго пути межконтинентальных стыковых матчей (Боливия/Суринам/Ирак), Норвегия;

Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания;

Группа K: Португалия, победитель первого пути межконтинентальных стыковых матчей (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго), Узбекистан, Колумбия;

Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама;

Турнир пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике, что станет вторым случаем в истории проведения мирового первенства на территории нескольких государств.

Организаторы уточнили, что самые высокорейтинговые сборные разведены по сетке до финала. Испания и Аргентина, занимающие первые строки мирового рейтинга, смогут встретиться только в решающем матче при условии побед в своих группах. Аналогичное правило действует для Франции и Англии, что может сформировать уникальную интригу плей-офф.

