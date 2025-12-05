Роналду против Узбекистана, Месси против Алжира: итоги жеребьевки ЧМ-2026
В Вашингтоне прошла жеребьевка чемпионата мира по футболу — 2026
Фото: Reuters/Carlos Barria; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Турнир пройдет летом в США, Канаде и Мексике.
В пятницу в Вашингтоне прошла жеребьевка финальной стадии чемпионата мира 2026 года, который будущим летом примут США, Канада и Мексика.
По итогам жеребьевки сформированы 12 групп, куда распределены участники с учетом региональных квот и результатов отборочных турниров. На ЧМ-2026 впервые сыграют 48 сборных — максимальное число участников за всю историю турнира. В плей-офф выйдут по два лидера и восемь лучших третьих мест. Таким образом, в 1/16 финала сыграют 32 команды.
Состав групп выглядит следующим образом:
Группа А: Мексика, ЮАР, Корея, победитель пути D европейских стыковых матчей (Дания/Северная Македония/Чехия/Ирландия);
Группа B: Канада, победитель пути А европейских стыковых матчей (Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина), Катар, Швейцария;
Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;
Группа D: США, Парагвай, Австралия, победитель пути C европейских стыковых матчей (Турция/Румыния/Словакия/Косово);
Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор;
Группа F: Нидерланды, Япония, победитель пути B европейских стыковых матчей (Украина/Швеция/Польша/Албания), Тунис;
Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия;
Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай;
Группа I: Франция, Сенегал, победитель второго пути межконтинентальных стыковых матчей (Боливия/Суринам/Ирак), Норвегия;
Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания;
Группа K: Португалия, победитель первого пути межконтинентальных стыковых матчей (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго), Узбекистан, Колумбия;
Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама;
Турнир пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике, что станет вторым случаем в истории проведения мирового первенства на территории нескольких государств.
Организаторы уточнили, что самые высокорейтинговые сборные разведены по сетке до финала. Испания и Аргентина, занимающие первые строки мирового рейтинга, смогут встретиться только в решающем матче при условии побед в своих группах. Аналогичное правило действует для Франции и Англии, что может сформировать уникальную интригу плей-офф.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.