Суд арестовал троих сотрудников рехаба в Видном, где издевались над постояльцами

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Обвиняемые заключены под стражу до 3 февраля 2026 года.

Суд арестовал троих сотрудников реабилитационного центра в подмосковном Видном, где издевались над постояльцами. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) в Московской области.

«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Видное ГСУ СК России по Московской области судом арестованы… трое сотрудников центра, обвиняемые в незаконном лишении свободы постояльцев», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обвиняемых заключил под стражу до 3 февраля 2026 года.

Ранее в этот же день, 5 декабря, арестовали владельца сети реабилитационных центров Максима Антонова по делу о пытках постояльцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на днях стало известно, что в реабилитационном центре «Антонов PRO» 30 человек подвергались насилию, их лишали еды и воды. Директором центра является блогер Максим Антонов, который в прошлом был зависим от запрещенных веществ и имел судимость за грабеж.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.