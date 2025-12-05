Лариса Долина: я приняла решение вернуть деньги Полине Лурье

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Певица призналась, что сейчас у нее нет этой суммы.

Народная артистка России Лариса Долина заявил, что приняла решение вернуть 112 миллионов рублей Полине Лурье в полном объеме. Об этом она заявила в эфире федерального канала.

«Полина Александровна, я еще раз заверяю вас в том, что я верну вам все деньги в полном объеме. Потому что это моя проблема, это меня обманули мошенники. Вы, как и я, пострадавшая. И я пострадавшая. Я от рук мошенников, а вы от того, что потеряли и деньги, и квартиру. Я очень надеюсь, что мы с вами встретимся и договоримся. Я вам верну все деньги за квартиру», — заявила Лариса Долина.

Певица посетовала, что никогда в жизни не сталкивалась с мошенниками. Для нее эта ситуация стала ударом. Она предостерегла россиян от подобных эпизодов. Долина выразила сочувствие тем, кто столкнулся с похожей ситуацией.

Она добавила, что не держит зла на хейтеров, которые обрушили на нее критику, а также поблагодарила коллег, поклонников и обычных людей за поддержку в трудную минуту.

Ранее Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников. В августе в ее квартиру пришли люди и сообщили, что жилье теперь принадлежит им. Новые владельцы приобрели жилище за 112 миллионов рублей. Исполнительница получила деньги, но затем перевела их на «безопасный счет», который предложили ей якобы сотрудники спецслужб. В результате она лишилась как жилья, так и денежных средств.

Долина подала в суд против покупательницы ее квартиры Полины Лурье, та составила встречный иск, но проиграла. Второй кассационный суд отклонил жалобу Лурье и оставил право собственности за артисткой.

В результате расследования были выявлены участники преступной схемы, известные как «дропы». Они занимались получением и выводом денежных средств. Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев приговорены к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Артур Каменецкий получил такой же срок, но в колонии строгого режима. Самый молодой участник группы, Андрей Основа, был осужден на четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, все фигуранты обязаны выплатить штрафы.

