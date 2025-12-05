Ушаков заявил об отсутствии сигналов по возможному саммиту РФ и США

Ушаков: РФ не получала сигналов о возможном саммите России и США

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

При необходимости его можно согласовать очень быстро.

Российская сторона пока не получала сигналов о возможном проведении нового российско-американского саммита от США. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

При этом помощник российского лидера отметил, что все возможно, так как проведение саммита в Анкоридже было согласовано «буквально за три-четыре дня».

«Так что, в принципе, все возможно. Но пока никаких сигналов на этот счет не поступало, мы их не видим», — отметил Ушаков, отвечая на вопрос о новом саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что анонсированный 16 октября саммит с президентом РФ Владимиром Путиным в столице Венгрии Будапеште не состоится. Однако в будущем он все же рассчитывает на проведение подобной встречи.

Путин, комментируя отмену саммита, отмечал, что идея провести его принадлежала США, и для обеих сторон было бы ошибкой подойти к организации встречи легкомысленно, без расчета на ощутимый результат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин отметил желание Трампа завершить украинский конфликт.

