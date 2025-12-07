Бокал вина в день полезен для здоровья? Врачи объяснили, где проходит грань

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Можно ли считать употребление алкоголя хорошей привычкой — вопрос спорный.

Вопрос о том, может ли бокал вина в день улучшить здоровье сердца, вновь вызвал дискуссию среди врачей. Консультант-кардиолог лондонской больницы Веллингтона доктор Оливер Гуттман заявил, что употребление алкоголя нельзя считать полезной привычкой, даже если в ряде исследований упоминались умеренные положительные эффекты. Об этом сообщает The Guardian, приводя слова специалиста.

«Люди не должны думать, что пить вино полезно», — подчеркнул Гуттман. Он напомнил, что алкоголь напрямую связан с повышенным давлением, заболеваниями печени, нарушениями пищеварения, психического здоровья, иммунитета, а также с риском развития рака.

При этом он признал, что умеренное употребление вина действительно может оказывать небольшое влияние на уровень «плохого» холестерина и состояние сосудов благодаря содержащимся в напитке антиоксидантам и противовоспалительным соединениям. Особенно это касается красного вина, в кожуре винограда которого присутствует ресвератрол.

Однако реальная польза компенсируется серьезными рисками. Всемирная организация здравоохранения в заявлении 2023 года указала, что безопасного уровня употребления алкоголя не существует, а сам он относится к канцерогенам первой группы — наравне с асбестом и табачным дымом. Врач отметил, что аналогичные антиоксидантные свойства можно получить из ягод и винограда, но без вредных последствий.

«Я бы никогда не стал поощрять того, кто не пьет», — сказал Гуттман, призвав людей, которые употребляют алкоголь, соблюдать умеренность.

По его словам, большие объемы вина, пива и особенно крепких напитков несут не только калорийную нагрузку, но и прямой вред печени. Специалист рекомендует не превышать 20 маленьких бокалов вина в месяц, а Британский фонд сердца советует ограничиться 14 единицами алкоголя в неделю.

«Вино — это не лекарство», — резюмировал кардиолог.

