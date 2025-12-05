УЕФА наказал Украинскую ассоциацию футбола за антироссийский лозунг

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Баннер был показан во время игры плей-офф квалификации Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) наказал Cоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за антироссийский лозунг. Об этом пишут украинские СМИ.

В УЕФА сочли данный лозунг политическим, провокационным и недопустимым. Баннер был показан во время игры плей-офф квалификации Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. Теперь УАФ заплатит за выходку украинских фанатов штраф в размере 15 тысяч евро.

Также УАФ оштрафовали на 19 тысяч евро за появление фанатов на поле и использование на трибунах пиротехники в ходе недавнего матча против Исландии в отборе на чемпионат мира — 2026.

