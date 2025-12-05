«С этим решением ему жить»: что стало с напарником Натальи Наговициной

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Роман Мокринский пришел в норму после серьезных обморожений.

Напарник погибшей на пике Победы альпинистки Натальи Наговициной — Роман Мокринский — сумел полностью восстановиться после тяжелого обморожения, полученного во время трагической экспедиции в Кыргызстан. Об этом «КП. Пермь» рассказал председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинистов России Александр Яковенко.

«Вопрос очень неоднозначный, с принятым решением ему жить, но другого выбора у него действительно не было, только погибнуть самому. Я отслеживал всю хронологию спасательной операции и считаю, что-то, что его спасли — это вообще чудо», — сообщил Яковенко.

По его словам, несмотря на серьезные повреждения тканей кистей, пальцы альпиниста полностью восстановились. Однако эмоциональные последствия той ночи, по оценке специалиста, еще долго будут напоминать о себе.

Спасательная операция на пике Победы проходила в крайне тяжелых погодных условиях. Выживание Мокринского и другого участника связки — Гюнтера Зигмунда — российские альпинисты называют практически невероятным.

Оставались шансы на спасение

ИЗВЕСТИЯ

Российская альпинистка Наталья Наговицина, чья история в августе 2025 года взволновала всю страну, оказалась в смертельно опасной ситуации на пике Победы в Тянь-Шане (Киргизия). После травмы, полученной 12 августа на высоте около 7200 метров, развернулась масштабная, но безуспешная операция по ее спасению. Формально Наговицина сейчас числится пропавшей без вести.

Роковой спуск и скрытый перелом

Альпинистка из Пермского края шла на пик Победы в составе небольшой международной группы: россиянин Роман Мокринский, немец Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигалья. Восхождение прошло успешно, но во время спуска один из участников сорвался, увлекая за собой Наговицину. У женщины диагностировали перелом ноги.

Спутники оказали ей первую помощь, оставили ей палатку, немного топлива и еды, после чего — будучи на пределе сил — спустились в базовый лагерь, чтобы вызвать спасателей.

Но экстремальные условия — температура минус 26 градусов, шквальный ветер, снежные заряды — фактически заблокировали возможность быстрой эвакуации. Специалисты отмечали, что группа шла очень медленно, что могло говорить о недостаточной акклиматизации или подготовке, и это стало одним из ключевых факторов риска.

Аварии, отказ пилотов и непроходимая погода

Спасательная операция стартовала сразу же, но почти на каждом этапе сталкивалась с препятствиями.

— 16 августа военный вертолет Ми-8, направленный Минобороны Киргизии, попал в мощную турбулентность и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. Пилот получил компрессионный перелом позвоночника, один из альпинистов-спасателей — вывих обоих тазобедренных суставов. Второй вертолет эвакуировал пострадавших, но последующие вылеты отменяли из-за шторма.

— 19 августа группа альпинистов-спасателей поднялась только до отметки 6100 метров. Руководитель группы Виталий Акимов почувствовал ухудшение состояния и дал команду сворачивать операцию.

— 25 августа было запланировано подключение итальянских пилотов и облет с дронов, однако плотный туман и снег закрыли обзор. Пилоты покинули лагерь, так и не дождавшись окна погоды.

— 27 августа беспилотник с тепловизором не выявил признаков жизни у места предполагаемого нахождения Наговициной. МЧС Киргизии объявило ее пропавшей без вести. По словам представителя ведомства Адила Чаргынова, возвращаться на маршрут спасатели смогут лишь в новом альпинистском сезоне — не раньше июля 2026 года.

Ошибки подготовки и проблемы коммерческого альпинизма

ИЗВЕСТИЯ

Эта трагедия вскрыла серьезные вопросы к индустрии коммерческих восхождений.

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин рассказывал «СЭ», что три гида заранее отказались вести Наговицину на пик Победы: считали, что навыков у нее недостаточно. Тем не менее группа была найдена.

Для штурма вершины требуется как минимум третий спортивный разряд, а у Наговициной был только второй. Кроме того, она скрыла от организаторов недавнюю двойную травму ноги, полученную всего за два месяца до экспедиции.

Член Федерации альпинизма РФ Анна Пиунова указывала, что на такой высоте для эвакуации необходима команда минимум из десяти акклиматизированных альпинистов, которых в районе просто не было. Она отмечала, что при правильном подходе пострадавшую можно было попытаться довести хотя бы до скального участка Обелиска (около 7000 м), где существуют условия для вертолетной посадки. Но отсутствие опытного гида, нормальной страховки и четкой тактики лишили группу необходимых шансов.

Альпинист Баир Батуев, сам пострадавший при аварии вертолета, рассказывал РИА Новости, что у участников экспедиции, включая погибшего итальянца Синигалью, были заметные пробелы в технике. Он предложил вернуть старые правила допуска к восхождению — раньше подниматься на пик Победы могли только кандидаты в мастера спорта.

Спор о безопасности и необходимость регулирования

Вице-президент Федерации спортивного туризма РФ Алексей Ярошевский сравнил нынешний рынок альпинизма с ситуацией в сфере нелегальных такси. Он подчеркивал, что в России необходимо создать цивилизованную систему коммерческих восхождений, где работают аттестованные проводники, несущие ответственность за безопасность.

Турфирма «Аксай Трэвел», организовавшая восхождение, заявила, что затраты на спасение превысили 60 тысяч долларов, в то время как страховка Наговициной покрывала лишь 35 тысяч. Перед началом маршрута альпинистка подписала документ, снимающий с компании ответственность за несчастный случай, что вызвало дополнительные споры в сообществе.

Путь Наговициной в альпинизме и трагическое наследие

РИА Новости/Юрий Куйдин

Наговицина пришла в альпинизм в 2016 году и за короткий срок прошла более тридцати вершин, включая успешное восхождение на пик Победы в 2020-м. В 2021 году на пике Хан-Тенгри погиб ее муж Сергей, но она продолжила покорять горы, оставив в его честь мемориальную табличку.

Председатель комиссии по классическому альпинизму Александр Яковенко отмечал, что трагедия Наговициной стала ударом для всего альпинистского сообщества. Он говорил, что пик Победы — это место, где «если что-то случается, помощь ждать практически неоткуда», и призывал к более ответственному выбору маршрутов: нельзя выходить на такую вершину без нужной квалификации.

