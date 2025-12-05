«Вопрос жизни и смерти.»: отцу Меган Маркл ампутировали ногу

Фото: www.globallookpress.com/ Gb News

Герцогиня не общается с родителем.

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл, Томас, лишился ноги во время срочной операции, проведенной врачами на Филиппинах. Об этом сообщает Radar Online.

Мужчину госпитализировали после резкого ухудшения здоровья: его конечность почернела из-за тромба, который блокировал кровообращение. По словам инсайдеров, хирургам не оставалось выбора — ногу пришлось ампутировать ниже колена. Его сын Томас Маркл-младший рассказал, что ситуация стала критической.

«Другого выхода не было. Мне сказали, что ногу придется ампутировать, и это был вопрос жизни и смерти. Его нога посинела, а потом почернела», — отметил он.

Маркл-младший добавил, что все произошло стремительно, а его отец проявил мужество. Родственники отвезли 81-летнего Томаса в местную больницу, где обследование показало необходимость ампутации.

После вмешательства мужчину перевели в реанимацию и подготовили к дополнительной операции по удалению тромба. Маркл-младший признался, что жизнь его отца «находилась в непосредственной опасности» и призвал людей не оставаться равнодушными.

Старшая дочь Томаса, Саманта, также сказала, что молится за его выздоровление: «Он сильный человек, но ему пришлось через многое пройти».

Последние годы здоровье Маркла стремительно ухудшалось — он пережил инсульт и длительное время жил в Мексике, а в январе перебрался на Филиппины. Отношения с Меган мужчина не поддерживает после ее свадьбы с принцем Гарри. Накануне церемонии в 2018 году он перенес два сердечных приступа и не смог проводить дочь к алтарю — это сделал тогдашний принц Чарльз. После свадебного скандала, связанного с постановочными фотографиями для папарацци, и последующей телефонной ссоры Меган оборвала связь с отцом. Он так и не увидел своих внуков Арчи и Лилибет.

Перед переездом Томас признавался, что хочет начать новую жизнь в окружении «добрых людей».

«Я чувствовал, что застрял на одном месте, и теперь готов познакомиться с новыми людьми и наслаждаться оставшимся мне временем», — отметил он.

