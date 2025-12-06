Тревожные звоночки: что указывает на склонность партнера к изменам
Daily Mail: люди с избегающем типом привязанности более склоны к изменам
Фото: www.globallookpress.com/SÃ…Â½bastien DÃ…Â½sarmaux / Godo
Неверность подчиняется определенным закономерностям.
Австралийский коуч по отношениям Луанна Уорд перечислила шесть ключевых признаков, которые могут указывать на склонность вашего партнера к неверности еще до того, как это произойдет. Об этом сообщает Daily Mail.
Эксперт подчеркнула, что измена не происходит случайно, а подчиняется определенным закономерностям, выявленным в тысячах исследований отношений. По ее словам, чем больше признаков вы заметите, тем выше риск неверности в ваших отношениях.
1. Отношения начались с измены
Если ваши отношения начались, когда партнер изменял своему предыдущему возлюбленному ради вас, он с гораздо большей вероятностью поступит так же в дальнейшем.
«Психологический барьер уже преодолен. То, как они вас завоевали, часто предсказывает, как они вас потеряют», — отметила эксперт.
2. Родители изменяли
Люди, выросшие в семьях, где была неверность, с большей вероятностью будут повторять эту модель поведения, считая ее приемлемой.
«То, чему мы учимся в детстве, становится образцом для взрослых отношений», — сказала Уорд.
3. Гендерный дисбаланс на рабочем месте
Люди, работающие в среде, где представителей одного пола значительно больше, чем другого, чаще изменяют.
«Более 30% романов начинаются на работе. Постоянная близость и общение на рабочем месте создают возможности для ежедневных встреч с потенциальными партнерами», — отметила специалист.
4. Большое количество сексуальных партнеров
Человек, у которого была долгая история сексуальных экспериментов или связей без эмоциональной привязанности, более склонен к поиску новизны.
«Стремление к новизне повышает риск измены. Это скорее фактор риска в отношениях, чем моральное осуждение», — поделилась эксперт.
5. Избегающая привязанность
Люди с избегающим типом привязанности избегают эмоциональной близости и испытывают трудности с обязательствами.
«Эмоциональная дистанция снижает чувство вины и повышает вероятность поиска связи вне отношений», — пояснила Уорд.
6. Они уже изменяли в прошлых отношениях
Измены в прошлых отношениях — один из самых сильных статистических факторов.
«Люди, которые изменяли в предыдущих отношениях, с гораздо большей вероятностью изменят снова. Психологический барьер ослабевает, как только его пересекают», — предупредила коуч.
Луанна Уорд подчеркнула, что один признак ничего не гарантирует. Однако наличие двух-трех тревожных сигналов указывает на «среднюю или высокую степень риска. Наличие четырех и более факторов является «серьезным предупреждением».
«Данные не лгут, но и не являются гадальным шаром. Это факторы риска, а не факты. Проведите оценку рисков, прежде чем вкладывать душу», — подытожила эксперт.
