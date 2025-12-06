Тревожные звоночки: что указывает на склонность партнера к изменам

Daily Mail: люди с избегающем типом привязанности более склоны к изменам

Фото: www.globallookpress.com/SÃ…Â½bastien DÃ…Â½sarmaux / Godo

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Неверность подчиняется определенным закономерностям.

Австралийский коуч по отношениям Луанна Уорд перечислила шесть ключевых признаков, которые могут указывать на склонность вашего партнера к неверности еще до того, как это произойдет. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперт подчеркнула, что измена не происходит случайно, а подчиняется определенным закономерностям, выявленным в тысячах исследований отношений. По ее словам, чем больше признаков вы заметите, тем выше риск неверности в ваших отношениях.

1. Отношения начались с измены

Если ваши отношения начались, когда партнер изменял своему предыдущему возлюбленному ради вас, он с гораздо большей вероятностью поступит так же в дальнейшем.

«Психологический барьер уже преодолен. То, как они вас завоевали, часто предсказывает, как они вас потеряют», — отметила эксперт.

2. Родители изменяли

Люди, выросшие в семьях, где была неверность, с большей вероятностью будут повторять эту модель поведения, считая ее приемлемой.

«То, чему мы учимся в детстве, становится образцом для взрослых отношений», — сказала Уорд.

3. Гендерный дисбаланс на рабочем месте

Люди, работающие в среде, где представителей одного пола значительно больше, чем другого, чаще изменяют.

«Более 30% романов начинаются на работе. Постоянная близость и общение на рабочем месте создают возможности для ежедневных встреч с потенциальными партнерами», — отметила специалист.

4. Большое количество сексуальных партнеров

Человек, у которого была долгая история сексуальных экспериментов или связей без эмоциональной привязанности, более склонен к поиску новизны.

«Стремление к новизне повышает риск измены. Это скорее фактор риска в отношениях, чем моральное осуждение», — поделилась эксперт.

5. Избегающая привязанность

Люди с избегающим типом привязанности избегают эмоциональной близости и испытывают трудности с обязательствами.

«Эмоциональная дистанция снижает чувство вины и повышает вероятность поиска связи вне отношений», — пояснила Уорд.

6. Они уже изменяли в прошлых отношениях

Измены в прошлых отношениях — один из самых сильных статистических факторов.

«Люди, которые изменяли в предыдущих отношениях, с гораздо большей вероятностью изменят снова. Психологический барьер ослабевает, как только его пересекают», — предупредила коуч.

Луанна Уорд подчеркнула, что один признак ничего не гарантирует. Однако наличие двух-трех тревожных сигналов указывает на «среднюю или высокую степень риска. Наличие четырех и более факторов является «серьезным предупреждением».

«Данные не лгут, но и не являются гадальным шаром. Это факторы риска, а не факты. Проведите оценку рисков, прежде чем вкладывать душу», — подытожила эксперт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.