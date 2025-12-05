Фото: Общественный совет при МВД России

В состязании участвовали 350 работ из разных регионов России.

В Министерстве внутренних дел РФ выбрали победителей Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции — 2025». Информация об этом появилась на сайте Общественного совета при МВД России.

По всей стране с сентября по октябрь проводились отборочные этапы — 350 работ были выбраны для финального состязания. В конкурсе участвовали дети сотрудников органов внутренних дел в трех возрастных категориях: от шести до восьми лет, от девяти до 11 лет и от 12 до 14 лет.

Все работы юных художников рассматривало компетентное жюри. По итогам голосования первые места заняли: Марков Марсель (восемь лет) из Республики Мордовия, Чистяков Максим (девять лет) из Владимирской области, Сюхин Дмитрий (12 лет) из Архангельской области.

Вторые места заняли: Бурчак Кирилл (шесть лет) из Амурской области, Халикова Даната (11 лет) из Республики Башкортостан и Волдыкова Анастасии (14 лет) из Красноярского края.

Третьи — Киреева Злата (шесть лет) из Республики Бурятия, Ооржак Даяна (11 лет) из Республики Тыва и Кудряшова Аксинья (12 лет) из Чувашской Республики.

Кроме того, была выделена отдельная номинация, посвященная Году защитника Отечества. Малыши старались передать через рисунок всю свою любовь к близким людям, которые защищали Родину в Великую Отечественную войну и защищают ее сейчас в ходе СВО. По итогам голосования приз зрительских симпатий получила работа Ивана Бледнова (шесть лет) из Краснодарского края.

