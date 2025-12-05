«Становишься старше»: состояние здоровья Роберта Де Ниро встревожило поклонников

Фото: www.globallookpress.com/Rocco Spaziani

Актер заметно похудел.

Голливудский актер, 82-летний Роберт Де Ниро, заставил фанатов переживать за его здоровье после того, как они заметили его с повязкой на руке. Об этом сообщает Daily Mail.

Актера сфотографировали за кулисами нью-йоркского Studio 54, где он навестил своего давнего коллегу Марка Стронга, занятого в бродвейской постановке «Эдипа».

На снимках Де Ниро позирует между Стронгом и Лесли Мэнвилл, но внимательные зрители сразу обратили внимание на фиксирующую повязку. В последний раз он появлялся на публике с ней еще в середине ноября — на мероприятии в Лондоне. Представитель актера подтвердил, что Де Ниро недавно перенес операцию, однако детали вмешательства раскрывать отказался. По словам источника, носить гипс артисту предстоит недолго.

Повышенное внимание к состоянию звезды подогревают и недавние фотографии, на которых он выглядит заметно похудевшим. Несмотря на это, Де Ниро оставался в центре публичной жизни: он появился в шоу Джимми Киммела в сентябре и в ноябре прилетел в Ватикан, где встретился с Папой Римским Львом XIV.

На фоне нынешних опасений поклонники вспоминают, что несколько лет назад, в мае 2021 года, артист получил серьезную травму ноги во время съемок фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Де Ниро рассказывал, что просто «споткнулся и упал», но боль была мучительной.

«Такое случается, особенно когда становишься старше. Нужно быть готовым к неожиданностям», — говорил актер.

Тем не менее он подчеркивал, что с травмой можно продолжать участие в проекте. Однако, несмотря на запланированные поездки, ему пришлось срочно вылететь за медицинской помощью.

Представители актера пока не сообщили, связана ли новая операция с прежними травмами.

