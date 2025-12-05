Путин пригласил Моди посетить Россию в 2026 году

Фото: © РИА Новости/Михаил Терещенко

Президент РФ отметил гостеприимство, с которым его приняли в Индии во время двухдневного визита.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить Россию в 2026 году. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Президент Российской Федерации Путин поблагодарил премьер-министра Республики Индии Моди за гостеприимство, любезно оказанное ему и его делегации в Нью‑Дели, и пригласил премьер-министра Республики Индии Моди посетить Россию в следующем году для участия в XXIV ежегодном российско-индийском саммите», — уточнили в заявлении.

Двухдневный визит Путина в Индию завершается сегодня, 5 декабря. Российский лидер посетил дружественное государство по приглашению Моди. Премьер-министр Индии лично встречал президента РФ у трапа самолета.

Переговоры двух политиков продолжались более двух часов и затронули обширный список тем международной политики, в том числе и украинский конфликт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин поблагодарил премьера и президента Индии за теплый прием делегации РФ.

