Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 6-летнего Никиты
Фото, видео: 5-tv.ru
У мальчика — ДЦП.
Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел. Накануне мы рассказали о шестилетнем Никите из Петрозаводска. У мальчика — ДЦП. Чтобы ребенок начал уверенно ходить, ему срочно требуется сложная операция, стоимостью один миллион 200 тысяч рублей.
И благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму.
Большое вам спасибо!
