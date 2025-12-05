Соседская собака ворвалась в дом и вырвала зубы трехлетнему мальчику

Фото: 5-tv.ru

Владелец животного обвинения в свою сторону отрицает.

Семья из американского штата Техас требует справедливости после того, как соседская собака ворвалась в их дом и набросилась на трехлетнего сына. Об этом сообщает Daily Mail.

В вечер инцидента мать ребенка услышала, как животное скребется в входную дверь, и приоткрыла ее, чтобы сфотографировать собаку и выложить снимок в социальные сети, чтобы предупредить знакомых об агрессивном животном. В этот момент малыш подошел посмотреть, кто пришел. Пес протиснулся в щель между дверью и косяком и набросился на ребенка.

Отец мальчика рассказал, что собака вцепилась малышу в лицо. Врачи диагностировали перелом левой глазницы, рваные раны на веке, щеке и брови, следы укусов на шее. Пес выдрал ребенку два зуба.

«Все произошло так быстро, что я не успела остановить собаку. Я подставила ногу, чтобы он укусил меня, но он просто погнался за ним», — рассказала мать.

Отец, находившийся в гостиной, сумел остановить животное, после чего выгнал собаку из дома. Мальчика срочно госпитализировали.

Камера дверного звонка зафиксировала, что пес после нападения продолжал лежать во дворе, а курьер с опаской обошел его стороной.

На следующий день в дом соседа — владельца животного — пришел сотрудник службы контроля за животными, чтобы установить детали произошедшего. В доме оставили уведомления о необходимости карантина из-за риска бешенства. Владелец привел собаку на первичный осмотр, однако позже получил штраф за нарушение обязательного десятидневного карантина.

Семье пострадавшего объяснили, как подать запрос о признании собаки опасной. Такой статус обязал бы хозяина оформить страховку, установить предупреждающие таблички и выдать животному специальный ошейник.

Тем временем отец мальчика публично обвинил соседа в том, что тот пообещал усыпить собаку, но не выполнил обещание, а затем делал вид, что отсутствует дома, когда сотрудники служб приходили за животным. Мужчина опубликовал их переписку и предупредил жителей района: «Будьте особенно осторожны, если увидите эту собаку».

Владелец собаки признал, что на снимке, сделанном матерью ребенка, изображен его питомец, но заявил, что ответственности за нападение на себя не принимает.

«Я водитель грузовика. Я был в пути. Я не знаю, что произошло на самом деле. Это обвинение. Вы понимаете, о чем я?» — сказал он.

По законам штата собаку не обязаны усыплять. Управление здравоохранения округа Харрис сообщило, что 2 декабря животное изъяли и отправили в местный приют. Ведомство не раскрыло дополнительные детали и не подтвердило обвинения отца мальчика.

