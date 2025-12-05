Путин назвал Россию и Индию важными торговыми партнерами

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Двусторонний товарооборот между странами установил очередной рекорд в 2024 году.

Россия и Индия являются друг для друга важными партнерами в сферах торговли, инвестиций и технологий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках заявления по итогам переговоров с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

По словам российского лидера, в настоящее время готов ряд утвержденных документов, необходимых для развития отношений государств в указанных отраслях.

«Подписан также солидный пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений. Многие из них нацелены на расширение экономической кооперации России и Индии», — отметил он.

Также президент России подчеркнул, что двусторонний товарооборот между странами прибавил еще 12% в 2024 году, установив очередной рекорд.

«По разным статистикам цифры отличаются, но в целом это где-то в районе 64-65 миллиардов долларов», — сказал Путин.

Он добавил, что по прогнозам итогов нынешнего года объем торговли останется примерно на том же уровне.

«Вместе с тем, как представляется, нам по силам вывести данные показатели на отметку в 100 миллиардов долларов», — заключил российский лидер.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин поблагодарил премьера и президента Индии за теплый прием делегации РФ.

