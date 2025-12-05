«Трусливая атака»: Моди высказался о теракте в «Крокус Сити Холле»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Происшествие было направлено на подрыв общечеловеческих ценностей.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом он заявил в рамках совместного заявления лидеров в Индии, где президент РФ Владимир Путин находится с госвизитом.

Трагическое происшествие Моди назвал трусливой атакой на общечеловеческие ценности.

«Индия твердо уверена, что терроризм — это прямая атака на общечеловеческие ценности. И наша общность в мировом сообществе — единственная возможность бороться с этим злом сообща», — подчеркнул он.

Теракт в торговом центре «Крокус» случился 22 марта 2024 года. Тогда вооруженные террористы вторглись в концертный зал, а после открыли огонь по посетителям. Преступники также подожгли здание. В огне и от удушья погибли 149 человек и свыше 600 человек пострадали. Еще один человек числится пропавшим без вести, по данным правоохранителей.

Следствие начало рассмотрение дела по теракту в августе 2025 года. Обвиняемые признали вину.

Российский лидер прибыл с госвизитом в Индию по приглашению Моди на 4-5 декабря. Премьер-министр лично встретил Путина, когда он прилетел в страну. Известно, что это десятый по счету визит президента РФ в Индию.

